„Jeżeli ktoś na zewnątrz zaczyna atakować dorobek naszego rządu, to nie jest to właściwe. Służy to jednemu człowiekowi - Donaldowi Tuskowi” - zaznaczył na antenie RMF FM Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Polityk w rozmowie zapewnił, że wspiera decyzję o wyznaczeniu prof. Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera
Czarnek kandydatem na premiera
Jabłoński pytany był o sobotnią konwencję, na której prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że prof. Przemysław Czarnek będzie kandydatem partii na premiera. Dlaczego Jabłońskiego nie było na tym wydarzeniu?
Akurat w sobotę miałem uroczystość rodzinną, dawno zaplanowaną (…). Nie z żadnych powodów politycznych, czysto rodzinne przyczyny zdecydowały
— wyjaśnił.
Poseł zapewnił, że wspiera decyzję dot. Czarnka.
Idziemy po to, żeby odsunąć od władzy rząd Donalda Tuska. (…) Myślę, że Przemysław Czarnek ma ogromny potencjał, żeby to zrobić
— ocenił.
Odnosząc się do ataków na Czarnka ze strony innych partii politycznych, Jabłoński stwierdził, że wynikają one z tego, że polityczni rywale PiS uważają byłego szefa MEN za silnego polityka.
„Życie wewnętrzne naszej partii jest bardzo bogate”
Poseł pytany był również o sytuację panującą w Prawie i Sprawiedliwości.
Życie wewnętrzne naszej partii jest bardzo bogate. Czasami wychodziło, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, na zewnątrz. Dyskusja wewnętrzna - bardzo dobrze, że się odbywa, ale powinna być przede wszystkim wewnętrzna. Jeżeli ktoś na zewnątrz zaczyna atakować dorobek naszego rządu, to nie jest to właściwe. Służy to jednemu człowiekowi - Donaldowi Tuskowi
— stwierdził poseł, dodając, że jego zdaniem partia się nie rozpadnie.
Co przyniesie przyszłość polityczna, nie wiadomo. Natomiast ja mam nadzieję, że pozostaniemy jednym obozem prawicowym, jedną silną partią - PiS, która doprowadzi do tego, że Donald Tusk zostanie odsunięty od władzy
— powiedział.
Spotkanie ws. „polskiego SAFE 0%”
W rozmowie pojawił się również temat dzisiejszego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Tuskiem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jabłoński podkreślił, że oczekuje merytorycznej rozmowy na temat programu SAFE i prezydenckiej propozycji „polskiego SAFE 0%”.
Mam nadzieję, że Donald Tusk, przedstawiający się jako odpowiedzialny premier rządu, który szuka wszystkich sposobów, by sfinansować rozwój polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego, podejdzie do tego merytorycznie. Wysłucha propozycji i nie będzie tak, że tylko to, co on wymyślił - europejski SAFE - jest dobre, a nie ma żadnej alternatywy, a inni to zakute łby. Tak do tej pory było
— zwrócił uwagę Jabłoński.
Starałem się podejść do tego merytorycznie. Rozmawiałem z politykami rządu, ale słyszę z ich strony wyłącznie ataki: jak nie głosujecie „za”, to jesteście ruscy agenci
— powiedział.
Poseł zwrócił uwagę na to, że projekt jest chaotycznie napisany.
Zamiast zrobić rzetelną listę dotyczącą tego, czego potrzebujemy, w jakim terminie (…). Jest odwrotnie - najpierw bierzemy kredyt na 200 miliardów, a teraz szybko, w trzy lata, to wydajmy
— mówił.
Jabłoński zwrócił uwagę, że program Orka, czyli zakup łodzi podwodnych ze Szwecji, nie mieści się w programie SAFE z tego powodu, że dostawy sprzętu pojawią się po zakończeniu programu.
Tu jest zasadniczy błąd - perspektywa jest bardzo krótka. Po co? Żeby bardzo szybko wytransferować pieniądze do kilku dużych film zbrojeniowych, nie tych polskich
— mówił.
