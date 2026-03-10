Jabłoński alarmuje: Program Orka, czyli zakup łodzi podwodnych ze Szwecji, nie mieści się w SAFE. "Perspektywa jest bardzo krótka"

  • Polityka
  • opublikowano:
Paweł Jabłoński / autor: Fratria
Paweł Jabłoński / autor: Fratria

Jeżeli ktoś na zewnątrz zaczyna atakować dorobek naszego rządu, to nie jest to właściwe. Służy to jednemu człowiekowi - Donaldowi Tuskowi” - zaznaczył na antenie RMF FM Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Polityk w rozmowie zapewnił, że wspiera decyzję o wyznaczeniu prof. Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera

CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. To pierwsza taka rozmowa! Prof. Czarnek zdradza, kiedy dowiedział się, że będzie kandydatem na premiera!

Czarnek kandydatem na premiera

Jabłoński pytany był o sobotnią konwencję, na której prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że prof. Przemysław Czarnek będzie kandydatem partii na premiera. Dlaczego Jabłońskiego nie było na tym wydarzeniu?

Akurat w sobotę miałem uroczystość rodzinną, dawno zaplanowaną (…). Nie z żadnych powodów politycznych, czysto rodzinne przyczyny zdecydowały

— wyjaśnił.

Poseł zapewnił, że wspiera decyzję dot. Czarnka.

Idziemy po to, żeby odsunąć od władzy rząd Donalda Tuska. (…) Myślę, że Przemysław Czarnek ma ogromny potencjał, żeby to zrobić

— ocenił.

Odnosząc się do ataków na Czarnka ze strony innych partii politycznych, Jabłoński stwierdził, że wynikają one z tego, że polityczni rywale PiS uważają byłego szefa MEN za silnego polityka.

Życie wewnętrzne naszej partii jest bardzo bogate”

Poseł pytany był również o sytuację panującą w Prawie i Sprawiedliwości.

Życie wewnętrzne naszej partii jest bardzo bogate. Czasami wychodziło, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, na zewnątrz. Dyskusja wewnętrzna - bardzo dobrze, że się odbywa, ale powinna być przede wszystkim wewnętrzna. Jeżeli ktoś na zewnątrz zaczyna atakować dorobek naszego rządu, to nie jest to właściwe. Służy to jednemu człowiekowi - Donaldowi Tuskowi

— stwierdził poseł, dodając, że jego zdaniem partia się nie rozpadnie.

Co przyniesie przyszłość polityczna, nie wiadomo. Natomiast ja mam nadzieję, że pozostaniemy jednym obozem prawicowym, jedną silną partią - PiS, która doprowadzi do tego, że Donald Tusk zostanie odsunięty od władzy

— powiedział.

Spotkanie ws. „polskiego SAFE 0%”

W rozmowie pojawił się również temat dzisiejszego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Tuskiem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jabłoński podkreślił, że oczekuje merytorycznej rozmowy na temat programu SAFE i prezydenckiej propozycji „polskiego SAFE 0%”.

Mam nadzieję, że Donald Tusk, przedstawiający się jako odpowiedzialny premier rządu, który szuka wszystkich sposobów, by sfinansować rozwój polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego, podejdzie do tego merytorycznie. Wysłucha propozycji i nie będzie tak, że tylko to, co on wymyślił - europejski SAFE - jest dobre, a nie ma żadnej alternatywy, a inni to zakute łby. Tak do tej pory było

— zwrócił uwagę Jabłoński.

Starałem się podejść do tego merytorycznie. Rozmawiałem z politykami rządu, ale słyszę z ich strony wyłącznie ataki: jak nie głosujecie „za”, to jesteście ruscy agenci

— powiedział.

Poseł zwrócił uwagę na to, że projekt jest chaotycznie napisany.

Zamiast zrobić rzetelną listę dotyczącą tego, czego potrzebujemy, w jakim terminie (…). Jest odwrotnie - najpierw bierzemy kredyt na 200 miliardów, a teraz szybko, w trzy lata, to wydajmy

— mówił.

Jabłoński zwrócił uwagę, że program Orka, czyli zakup łodzi podwodnych ze Szwecji, nie mieści się w programie SAFE z tego powodu, że dostawy sprzętu pojawią się po zakończeniu programu.

Tu jest zasadniczy błąd - perspektywa jest bardzo krótka. Po co? Żeby bardzo szybko wytransferować pieniądze do kilku dużych film zbrojeniowych, nie tych polskich

— mówił.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Kownacki obnaża paskudną manipulację Tuska ws. SAFE! „Znam tę listę. Wiem, że on bzdury mówi. Po prostu kłamie”

kk/RMF FM

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych