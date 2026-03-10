Donald Tusk został ponownie wybrany na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, uzyskując 97 proc. głosów członków KO, którzy wzięli udział w wyborach. Nie jest to żadne zaskoczenie, bowiem Tusk był jedynym kandydatem na to stanowisko. Mimo to lider KO postanowił wyrazić zadowolenie ze swojego wyniku na X. Wywołało to falę krytyki w sieci.
Dziękuję za wszystkie głosy oddane na mnie w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Te 97 procent robi nawet na mnie wrażenie. Dokładnie 9 lat temu wybrano mnie ponownie na szefa Rady Europejskiej podobnym stosunkiem głosów. Pamiętne 27:1. Dobry znak
— napisał na platformie X Donald Tusk, przewodniczący KO i premier.
Fala komentarzy
Wpis Tuska wywołał wiele krytycznych komentarzy w sieci.
Byłeś niemieckim kandydatem. Oficjalnie
— napisał Andrzej Śliwka, poseł PiS.
Jedna karta, jeden kandydat i… 97%. Towarzyszom z dawnych czasów też zdarzały się podobne wyniki. Tylko tam przynajmniej nikt nie udawał, że to coś imponującego. Imponująca to będzie Wasza porażka i utrata władzy - już za dokładnie 1,5 roku. Odliczamy
— zaznaczył Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
Fantastyczny wynik i benchmark dla wyników parlamentarnych w 2027. Wystarczy liczenie głosów przekazać panu doktorowi Kontkowi
— podkreślił Wiktor Świetlik, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Jednomyślność jak na Białorusi. I ręce towarzyszy spuchnięte od oklasków. I uśmiechy przyklejone do twarzy. Mus, to mus
— stwierdził Wojciech Batug, użytkownik X.
Piękne to głosowanie trochę jak w Rosji czy Białorusi. Piękna demokracja
— ocenił Przemysław Tulwin, użytkownik X.
