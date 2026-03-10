KOMENTARZE

Żałosne! Tusk cieszy się z wyboru na szefa KO, chociaż był jedynym kandydatem. Fala krytyki w sieci. "Jednomyślność jak na Białorusi"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Marcin Obara/X
autor: PAP/Marcin Obara/X

Donald Tusk został ponownie wybrany na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, uzyskując 97 proc. głosów członków KO, którzy wzięli udział w wyborach. Nie jest to żadne zaskoczenie, bowiem Tusk był jedynym kandydatem na to stanowisko. Mimo to lider KO postanowił wyrazić zadowolenie ze swojego wyniku na X. Wywołało to falę krytyki w sieci.

Dziękuję za wszystkie głosy oddane na mnie w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Te 97 procent robi nawet na mnie wrażenie. Dokładnie 9 lat temu wybrano mnie ponownie na szefa Rady Europejskiej podobnym stosunkiem głosów. Pamiętne 27:1. Dobry znak

— napisał na platformie X Donald Tusk, przewodniczący KO i premier.

Fala komentarzy

Wpis Tuska wywołał wiele krytycznych komentarzy w sieci.

Byłeś niemieckim kandydatem. Oficjalnie

— napisał Andrzej Śliwka, poseł PiS.

Jedna karta, jeden kandydat i… 97%. Towarzyszom z dawnych czasów też zdarzały się podobne wyniki. Tylko tam przynajmniej nikt nie udawał, że to coś imponującego. Imponująca to będzie Wasza porażka i utrata władzy - już za dokładnie 1,5 roku. Odliczamy

— zaznaczył Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.

Fantastyczny wynik i benchmark dla wyników parlamentarnych w 2027. Wystarczy liczenie głosów przekazać panu doktorowi Kontkowi

— podkreślił Wiktor Świetlik, dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Jednomyślność jak na Białorusi. I ręce towarzyszy spuchnięte od oklasków. I uśmiechy przyklejone do twarzy. Mus, to mus

— stwierdził Wojciech Batug, użytkownik X.

Piękne to głosowanie trochę jak w Rosji czy Białorusi. Piękna demokracja

— ocenił Przemysław Tulwin, użytkownik X.

CZYTAJ TAKŻE: 97 proc. działaczy KO wybrało Donalda Tuska szefem partii. Innej opcji nie mieli. Zmiana szefów struktur lokalnych w pięciu województwach

zxt/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych