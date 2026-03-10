Ceny paliwa w Polsce po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran są coraz wyższe, osiągając rekordowe poziomy. A co w tej sytuacji robi polski rząd? „Z całą pewnością inny Donald ma realny wpływ na to, co się dzieje z paliwami na świecie, tak że tam proszę kierować pytania, a nie do skromnego polskiego Donalda” - tak Donald Tusk na wczorajszej konferencji prasowej tłumaczył swoją bierność w tej sprawie. Tymczasem Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, zwrócił uwagę na to, że cena paliwa diesel Verva na jeden ze stacji Orlenu w Szczecinie przekroczyła 8 zł za litr!
Wczoraj kontrolowany przez państwo Orlen podał, że obniżył marżę na diesla na swoich stacjach z 25 groszy „niemal do zera”. Na stacjach nie widać jednak, by był to wystarczający ruch do ulżenia kierowcom. W Szczecinie na jednej ze stacji cena diesla Verva przekroczyła 8 zł.
Szczecin. Diesel Verva na Orlenie już ponad 8 zł. Od rządu oczekuje się działania, a nie rozkładania rąk!!!
— napisał na platformie X Paweł Szefernaker
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim
Warto podkreślić, że dziś o godz. 15 w Pałacu Prezydenckim będzie miało miejsce spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim, a także premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem *Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem8. Ma ono dotyczyć propozycji „Polskiego SAFE 0%”, ale być może w rozmowach pojawi się też wątek drastycznych podwyżek cen paliw, bo jest to kwestia, która obecnie szczególnie interesuje Polaków.
