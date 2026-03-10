„Ci ludzie znajdą się tam, gdzie powinni być. Jedni w więzieniach, inni w zakładach psychiatrycznych” – mówił Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej, komentując zachowanie osób zakłócających uroczystość.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz politycy tego ugrupowania zebrali się na pl. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, by oddać hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej.
Zakłócenia uroczystości
Na miejscu, jak co miesiąc, zebrała się również grupa protestujących, którzy próbowali zakłócać przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Ich zachowanie prezes PiS skomentował w następujący sposób.
Bezkarnie, bez właściwej reakcji sił porządkowych, bez właściwej reakcji sądów, bez właściwej reakcji polskiego państwa. Tego państwa z dykty, które dzisiaj mamy. Ale zapewniam państwa, że weszliśmy na drogę ku temu, by to państwo przeszło do historii, haniebnej historii, a zbudowana została naprawdę silna Polska i ona z tą nędzną agenturą da sobie radę
– powiedział.
Ci ludzie znajdą się tam, gdzie powinni być. Jedni w więzieniach, inni w zakładach psychiatrycznych. I to będzie koniec tego wszystkiego, co tutaj się wyprawia. I będzie można spokojnie obchodzić co miesiąc to wszystko, co obchodzimy mimo tych wszystkich przeszkód. Mimo tej furii, mimo tej nienawiści, zwycięży Polska, zwycięży dobro. A to wszystko, co tutaj widzimy, przejdzie do haniebnej historii
– dodał.
