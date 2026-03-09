WIDEO

Ceny paliw rosną! Czy rząd interweniuje? Nowy spot PiS: Zawyżają ceny, chcą zarobić na kryzysie. Miało być taniej, a jest drożej

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: X/PiS
autor: X/PiS

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot, w którym punktuje premiera Donalda Tuska. „Polska stoi dziś w obliczu kryzysu paliwowego. Diesel dochodzi do 8 zł za litr, a wszystko wskazuje na to, że benzyna 95 wkrótce też przekroczy 7 zł. Zawyżają ceny, chcą zarobić na kryzysie. Kolejny raz Tusk łupi Polaków” - wskazano w materiale.

Paliwo drożeje, Polacy płacą coraz więcej, a rząd nadal nic nie robi. Dlatego składamy projekt ustawy: Tarcza Paliwowa PiS, aby natychmiast obniżyć ceny paliw. Pomogą Polakom, czy dalej będą ich łupić?

— napisano w poście opublikowanym na profilu PiS w mediach społecznościowych.

CZYTAJ TAKŻE: Tak Tusk manipulował Polakami! Dziś mówi, że nie ma „wpływu na ceny paliw na świecie”, a co mówił w kampanii? „Wystarczy jedna decyzja”

Miało być taniej

W spocie szerzej pochylono się nad sprawą drożejących paliw.

Polska stoi dziś w obliczu kryzysu paliwowego. Diesel dochodzi do 8 zł za litr, a wszystko wskazuje na to, że benzyna 95 wkrótce też przekroczy 7 zł. Zawyżają ceny, chcą zarobić na kryzysie. Kolejny raz Tusk łupi Polaków.

— podkreślono w spocie.

Pamiętacie tę obietnicę Tuska: „Dziennikarka zadała mi pytanie: „a gdyby pan był premierem, to ile po ile byłaby benzyn?” Ja powiedziałem: „5,19”.

— przypomniano.

Miało być taniej, a jest drożej. Nie robią nic, aby powstrzymać podwyżki cen

— zaznaczono w materiale.

Realna pomoc

Następnie przypomniane zostały słowa kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.

Chcemy państwu pomóc. Państwu Tuska, który łupi obywatela. Chcemy pomóc. Składam projekt ustawy, który obniża czasowo podatek VAT z 23 do 8% i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 10-9%

— mówił Czarnek..

Składamy projekt tarczy paliwowej. To realna pomoc dla kierowców, rodzin i polskich firm. Ceny paliw trzeba obniżyć teraz. Projekt jest w Sejmie. Czas na decyzję. Uchwalą, czy będą dalej łupić Polaków?

— podkreślono w spocie PiS.

Propozycja PiS

Przypomniamy, że Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przedstawił dzisiaj dwie propozycje, które mogą ulżyć Polakom, którzy muszą sięgać coraz głębiej do kieszeni zajeżdżając na stacje paliw.

ZOBACZ: Olbrzymia drożyzna na stacjach paliw! Premiera to jednak nie obchodzi. Czarnek przedstawił dwa rozwiązania. „Panie Tusku do roboty!”

Adrian Siwek/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych