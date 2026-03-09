Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot, w którym punktuje premiera Donalda Tuska. „Polska stoi dziś w obliczu kryzysu paliwowego. Diesel dochodzi do 8 zł za litr, a wszystko wskazuje na to, że benzyna 95 wkrótce też przekroczy 7 zł. Zawyżają ceny, chcą zarobić na kryzysie. Kolejny raz Tusk łupi Polaków” - wskazano w materiale.
Paliwo drożeje, Polacy płacą coraz więcej, a rząd nadal nic nie robi. Dlatego składamy projekt ustawy: Tarcza Paliwowa PiS, aby natychmiast obniżyć ceny paliw. Pomogą Polakom, czy dalej będą ich łupić?
— napisano w poście opublikowanym na profilu PiS w mediach społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: Tak Tusk manipulował Polakami! Dziś mówi, że nie ma „wpływu na ceny paliw na świecie”, a co mówił w kampanii? „Wystarczy jedna decyzja”
Miało być taniej
W spocie szerzej pochylono się nad sprawą drożejących paliw.
Polska stoi dziś w obliczu kryzysu paliwowego. Diesel dochodzi do 8 zł za litr, a wszystko wskazuje na to, że benzyna 95 wkrótce też przekroczy 7 zł. Zawyżają ceny, chcą zarobić na kryzysie. Kolejny raz Tusk łupi Polaków.
— podkreślono w spocie.
Pamiętacie tę obietnicę Tuska: „Dziennikarka zadała mi pytanie: „a gdyby pan był premierem, to ile po ile byłaby benzyn?” Ja powiedziałem: „5,19”.
— przypomniano.
Miało być taniej, a jest drożej. Nie robią nic, aby powstrzymać podwyżki cen
— zaznaczono w materiale.
Realna pomoc
Następnie przypomniane zostały słowa kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.
Chcemy państwu pomóc. Państwu Tuska, który łupi obywatela. Chcemy pomóc. Składam projekt ustawy, który obniża czasowo podatek VAT z 23 do 8% i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 10-9%
— mówił Czarnek..
Składamy projekt tarczy paliwowej. To realna pomoc dla kierowców, rodzin i polskich firm. Ceny paliw trzeba obniżyć teraz. Projekt jest w Sejmie. Czas na decyzję. Uchwalą, czy będą dalej łupić Polaków?
— podkreślono w spocie PiS.
Propozycja PiS
Przypomniamy, że Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przedstawił dzisiaj dwie propozycje, które mogą ulżyć Polakom, którzy muszą sięgać coraz głębiej do kieszeni zajeżdżając na stacje paliw.
ZOBACZ: Olbrzymia drożyzna na stacjach paliw! Premiera to jednak nie obchodzi. Czarnek przedstawił dwa rozwiązania. „Panie Tusku do roboty!”
Adrian Siwek/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755089-pis-w-nowym-spocie-kolejny-raz-tusk-lupi-polakow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.