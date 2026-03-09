„Z moich obliczeń wynika, że Waldemar Żurek ma 21 takich działek. 7 z tych działek to są: pola, łąki. To również są pola, na których można się zasiewać. Kolejne 7 działek to są lasy. I kolejne 7 działek to są już budowlane, z czego na pięciu z tych działek stoją już jakieś budynki, jakieś domy. I to są różne domy, bo to są domy do takiego zamieszkania na co dzień, ale to są również domki letniskowe” - ujawnił na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek.
Po emisji reportażu Telewizji wPolsce24 na temat majątku ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka odbyła się debata na antenie Telewizji wPolsce24.
Wzięli w niej udział: Rafał Jarząbek, autor materiału oraz Wojciech Biedroń, publicysta wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24.
Rafał Jarząbek został zapytany, ile jest działek, domów Żurka.
Szacunki i są różne i to zależy, jak będziemy liczyć te działki. Czy będziemy to liczyć gruntami według geoportalu i tego podziału administracyjnego. Z moich obliczeń wynika, że Waldemar Żurek ma 21 takich działek. 7 z tych działek to są: pola, łąki. To również są pola, na których można się zasiewać. Kolejne 7 działek to są lasy. I kolejne 7 działek to są już budowlane, z czego na pięciu z tych działek stoją już jakieś budynki, jakieś domy. I to są różne domy, bo to są domy do takiego zamieszkania na co dzień, ale to są również domki letniskowe
— wskazał.
Minister Waldemar Żurek bardzo chyba lubi wypoczywać, bo tych domków letniskowych trochę ma i wszystko jest drewniane
— dodał.
Dla mnie największym szokiem przy robieniu tego reportażu było to, jak bardzo rozsiane są wszystkie działki Waldemara Żurka po całej Polsce
— przekazał.
O co w tym chodzi?
Prowadzący rozmowę Marek Pyza zwrócił uwagę, że Waldemar Żurek posiada działki m.in. na Podkarpaciu oraz w województwie zachodniopomorskim.
Wojciech Biedroń został zapytany, o co w tym - jego zdaniem - chodzi.
Trzeba mieć ogromną wiedzę o rynku nieruchomości, trzeba mieć siatkę w głowie tych nieruchomości albo fantastyczną wiedzę z wydziału ksiąg wieczystych. Taką wiedzę… insiderską. I tak to na razie zostawię, bo procesowo wystarczy
— powiedział.
Dwa miejsca, które rzucają się w oczy. Przy jednym dosłownie mieszkałem kilkanaście lat temu. To są podkrakowskie Zielonki, Bibice. To jest ogromny majątek
— dodał.
Drugie działki to te podwarszawskie, to nie trzeba nikomu tłumaczyć
— przekazał.
