Z moich obliczeń wynika, że Waldemar Żurek ma 21 takich działek. 7 z tych działek to są: pola, łąki. To również są pola, na których można się zasiewać. Kolejne 7 działek to są lasy. I kolejne 7 działek to są już budowlane, z czego na pięciu z tych działek stoją już jakieś budynki, jakieś domy. I to są różne domy, bo to są domy do takiego zamieszkania na co dzień, ale to są również domki letniskowe” - ujawnił na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek.

Po emisji reportażu Telewizji wPolsce24 na temat majątku ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka odbyła się debata na antenie Telewizji wPolsce24.

Wzięli w niej udział: Rafał Jarząbek, autor materiału oraz Wojciech Biedroń, publicysta wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24.

Rafał Jarząbek został zapytany, ile jest działek, domów Żurka.

Szacunki i są różne i to zależy, jak będziemy liczyć te działki. Czy będziemy to liczyć gruntami według geoportalu i tego podziału administracyjnego. Z moich obliczeń wynika, że Waldemar Żurek ma 21 takich działek. 7 z tych działek to są: pola, łąki. To również są pola, na których można się zasiewać. Kolejne 7 działek to są lasy. I kolejne 7 działek to są już budowlane, z czego na pięciu z tych działek stoją już jakieś budynki, jakieś domy. I to są różne domy, bo to są domy do takiego zamieszkania na co dzień, ale to są również domki letniskowe

— wskazał.

Minister Waldemar Żurek bardzo chyba lubi wypoczywać, bo tych domków letniskowych trochę ma i wszystko jest drewniane

— dodał.

Dla mnie największym szokiem przy robieniu tego reportażu było to, jak bardzo rozsiane są wszystkie działki Waldemara Żurka po całej Polsce

— przekazał.

O co w tym chodzi?

Prowadzący rozmowę Marek Pyza zwrócił uwagę, że Waldemar Żurek posiada działki m.in. na Podkarpaciu oraz w województwie zachodniopomorskim.

Wojciech Biedroń został zapytany, o co w tym - jego zdaniem - chodzi.

Trzeba mieć ogromną wiedzę o rynku nieruchomości, trzeba mieć siatkę w głowie tych nieruchomości albo fantastyczną wiedzę z wydziału ksiąg wieczystych. Taką wiedzę… insiderską. I tak to na razie zostawię, bo procesowo wystarczy

— powiedział.

Dwa miejsca, które rzucają się w oczy. Przy jednym dosłownie mieszkałem kilkanaście lat temu. To są podkrakowskie Zielonki, Bibice. To jest ogromny majątek

— dodał.

Drugie działki to te podwarszawskie, to nie trzeba nikomu tłumaczyć

— przekazał.

OBEJERZYJ CAŁY REPORTAŻ NT. MAJĄTKU WALDEMARA ŻURKA.

Adrian Siwek/wPolsce24

