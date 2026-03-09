Były premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki oświadczył, że będzie wspierał kandydata tego ugrupowania na premiera Przemysława Czarnka w jego misji. Jak jednak podkreślił, nie jest chętny, aby zostać wicepremierem w jego rządzie.
Czarnek kandydatem PiS na premiera
W sobotę na konwencji PiS w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński oświadczył, że były szef MEN Przemysław Czarnek będzie kandydatem PiS na premiera w rządzie, który po wyborach w 2027 r. chciałoby utworzyć to ugrupowanie.
Morawiecki był pytany w dzisiejszej rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTube, czy nadal pozostaje w PiS-ie po tej decyzji.
No jak najbardziej, oczywiście, że tak; walczymy z tym niedobrym rządem
— odparł b. premier.
Dopytywany, czy cieszy się, że kandydatem na premiera został Czarnek, odpowiedział: „na pewno jestem człowiekiem, który będzie go wspierał w jego misji”.
Morawiecki podkreślił też, że nie dotknęła go decyzja prezesa.
Natomiast na pytanie, czy założy własną partię, jeżeli zostanie wypchnięty z PiS-u, odpowiedział, że „nie zostanie wypchnięty”.
Były premier został zapytany też, czy chciałby zostać wicepremierem w rządzie Czarnka.
Niekoniecznie
— oświadczył Morawiecki. Dopytywany, czy powie coś więcej w tym temacie odparł: Nie, nic więcej.
W rozmowie w TV Trwam po zakończeniu konwencji prezes Kaczyński był pytany, czy widzi dla Morawieckiego rolę w rządzie Czarnka w przypadku, jeśli PiS wygrałoby nadchodzące wybory. Kaczyński odpowiedział, że jeżeli Morawiecki będzie działał racjonalnie, to w razie wygranej PiS w wyborach, w rządzie Czarnka będzie kierował sprawami gospodarczymi. Dodał, że w innych okolicznościach Morawiecki sam byłby rozważany na kandydata PiS na premiera.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755087-morawiecki-wicepremierem-w-rzadzie-czarnka-wymowna-odpowiedz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.