WIDEO

Wymowna odpowiedź Morawieckiego na pytanie o ew. obecność w rządzie Czarnka. Czy zostaje w PiS? "Walczymy z tym niedobrym rządem"

  • Polityka
  • opublikowano:
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami w Wyszkowie. / autor: PAP/Paweł Supernak
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami w Wyszkowie. / autor: PAP/Paweł Supernak

Były premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki oświadczył, że będzie wspierał kandydata tego ugrupowania na premiera Przemysława Czarnka w jego misji. Jak jednak podkreślił, nie jest chętny, aby zostać wicepremierem w jego rządzie.

Czarnek kandydatem PiS na premiera

W sobotę na konwencji PiS w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński oświadczył, że były szef MEN Przemysław Czarnek będzie kandydatem PiS na premiera w rządzie, który po wyborach w 2027 r. chciałoby utworzyć to ugrupowanie.

Morawiecki był pytany w dzisiejszej rozmowie na kanale Rymanowski Live na YouTube, czy nadal pozostaje w PiS-ie po tej decyzji.

No jak najbardziej, oczywiście, że tak; walczymy z tym niedobrym rządem

— odparł b. premier.

Dopytywany, czy cieszy się, że kandydatem na premiera został Czarnek, odpowiedział: „na pewno jestem człowiekiem, który będzie go wspierał w jego misji”.

Morawiecki podkreślił też, że nie dotknęła go decyzja prezesa.

Natomiast na pytanie, czy założy własną partię, jeżeli zostanie wypchnięty z PiS-u, odpowiedział, że „nie zostanie wypchnięty”.

Były premier został zapytany też, czy chciałby zostać wicepremierem w rządzie Czarnka.

Niekoniecznie

— oświadczył Morawiecki. Dopytywany, czy powie coś więcej w tym temacie odparł: Nie, nic więcej.

W rozmowie w TV Trwam po zakończeniu konwencji prezes Kaczyński był pytany, czy widzi dla Morawieckiego rolę w rządzie Czarnka w przypadku, jeśli PiS wygrałoby nadchodzące wybory. Kaczyński odpowiedział, że jeżeli Morawiecki będzie działał racjonalnie, to w razie wygranej PiS w wyborach, w rządzie Czarnka będzie kierował sprawami gospodarczymi. Dodał, że w innych okolicznościach Morawiecki sam byłby rozważany na kandydata PiS na premiera.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych