Premier Donald Tusk próował przekonywać Polaków, że jego rząd nie ma wpływu na ceny paliw w Polsce. Odpowiedzialnością za wzrost cen obarczał natomiast… prezydenta USA Donalda Trumpa. Warto jednak przypomnieć, że za czasów rzadów PiS stanowisko Tuska było zupełnie inne.
Donald Tusk na konferencji prasowej z premierem Holandii był pytany m.in. o wysokie ceny paliw w Polsce po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran.
Ceny paliw - nie dopuszczę do tego, żeby ktokolwiek zarobił na tej sytuacji krytycznej. Nie mamy wpływu na ceny paliw na świecie, z całą pewnością inny Donald ma realny wpływ na to, co się dzieje z paliwami na świecie, tak że tam proszę kierować pytania, a nie do skromnego polskiego Donalda
— opowiadał Tusk, zrzucając ze swojego rządu odpowiedzialność za beczelność w sprawie cen paliw.
Mechanizm Tuska
Warto jednak przypomnieć, że kiedy Koalicja Obywatelska była jeszcze w opozycji, Tusk przekonywał, że wystarczy jedna decyzja, aby obniżyć ceny paliw.
Naprawdę uwierzcie, mi byłem premierem. Wiem, na czym polegają te mechanizmy. Wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała 5 złotych
— mówił.
Cóż… przez ponad dwa lata rządów nie skorzystał z tych możliwości. Nic nie wskazuje także na to, by miał z nich skorzystać, kiedy ceny paliw rosną z uwagi na wojnę na Bliskim Wschodzie.
Propozycje Czarnka
Przypomniamy, że Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przedstawił dzisiaj dwie propozycje, które mogą ulżyć Polakom, którzy muszą sięgać coraz głębiej do kieszeni zajeżdżając na stacje paliw.
