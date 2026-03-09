WIDEO

Tak Tusk manipulował Polakami! Dziś mówi, że nie ma "wpływu na ceny paliw na świecie", a co mówił w kampanii? "Wystarczy jedna decyzja"

Tusk sam sobie zaprzecza ws. cen paliw / autor: PAP/Marcin Obara
Premier Donald Tusk próował przekonywać Polaków, że jego rząd nie ma wpływu na ceny paliw w Polsce. Odpowiedzialnością za wzrost cen obarczał natomiast… prezydenta USA Donalda Trumpa. Warto jednak przypomnieć, że za czasów rzadów PiS stanowisko Tuska było zupełnie inne.

Donald Tusk na konferencji prasowej z premierem Holandii był pytany m.in. o wysokie ceny paliw w Polsce po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran.

Ceny paliw - nie dopuszczę do tego, żeby ktokolwiek zarobił na tej sytuacji krytycznej. Nie mamy wpływu na ceny paliw na świecie, z całą pewnością inny Donald ma realny wpływ na to, co się dzieje z paliwami na świecie, tak że tam proszę kierować pytania, a nie do skromnego polskiego Donalda

— opowiadał Tusk, zrzucając ze swojego rządu odpowiedzialność za beczelność w sprawie cen paliw.

CZYTAJ TAKŻE: Donald „nic nie mogę” Tusk w pełnej krasie! Premier: Kierujcie pytania do innego Donalda w sprawie ceny benzyny. My nie mamy na to wpływu

Mechanizm Tuska

Warto jednak przypomnieć, że kiedy Koalicja Obywatelska była jeszcze w opozycji, Tusk przekonywał, że wystarczy jedna decyzja, aby obniżyć ceny paliw.

Naprawdę uwierzcie, mi byłem premierem. Wiem, na czym polegają te mechanizmy. Wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała 5 złotych

— mówił.

Cóż… przez ponad dwa lata rządów nie skorzystał z tych możliwości. Nic nie wskazuje także na to, by miał z nich skorzystać, kiedy ceny paliw rosną z uwagi na wojnę na Bliskim Wschodzie.

Propozycje Czarnka

Przypomniamy, że Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przedstawił dzisiaj dwie propozycje, które mogą ulżyć Polakom, którzy muszą sięgać coraz głębiej do kieszeni zajeżdżając na stacje paliw.

ZOBACZ: Olbrzymia drożyzna na stacjach paliw! Premiera to jednak nie obchodzi. Czarnek przedstawił dwa rozwiązania. „Panie Tusku do roboty!”

Adrian Siwek/X/PAP

