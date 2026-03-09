Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen próbował wmawiać opinii publicznej, że on i jego formacja w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, byli przeciwni prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Internauci przyłapali go na kłamstwie i zamieścili specjalną adnotację do jego wpisu.
Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym politycy PiS w Sejmie gratulują prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach, co zostało zestawione ze wzrostem cen paliwa związanym z atakiem na Iran.
Cały PiS gratuluje Trumpowi sukcesów w Iranie
— szydził.
Jak było naprawdę?
Problem polega na tym, że politycy Nowej Nadziei także… składali wówczas gratulacje prezydentowi USA.
Informacja ta pojawiła się także jako informacja kontekstowa od internautów w serwisie X.
Na tym samym posiedzeniu, które widać w tle i na którym posłowie PiS gratulowali Trumpowi zwycięstwa, dołączyła do nich też większość posłów Nowej Nadziei Sławomira Mentzena
— przypomniano.
Sam Sławomir Mentzen także publicznie wyraził zadowolenie ze zwycięstwa Trumpa w serwisie X
— dodano.
Dowody
O tym, jakie było podejście polityków Konfederacji do zwycięstwa Trumpa, przypominają internauci.
A kto tu wstaje i klaszcze?
— pytał Andrzej Śliwka, poseł PiS.
