Mentzen próbował zaatakować PiS za pomocą Trumpa i cen paliw. Jeden szczegół obrócił wszystko przeciwko niemu. "A kto tu wstaje i klaszcze?"

Mentzen zaatakował PiS. / autor: Fratria
Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen próbował wmawiać opinii publicznej, że on i jego formacja w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, byli przeciwni prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Internauci przyłapali go na kłamstwie i zamieścili specjalną adnotację do jego wpisu.

Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym politycy PiS w Sejmie gratulują prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach, co zostało zestawione ze wzrostem cen paliwa związanym z atakiem na Iran.

Cały PiS gratuluje Trumpowi sukcesów w Iranie

— szydził.

Jak było naprawdę?

Problem polega na tym, że politycy Nowej Nadziei także… składali wówczas gratulacje prezydentowi USA.

Informacja ta pojawiła się także jako informacja kontekstowa od internautów w serwisie X.

Na tym samym posiedzeniu, które widać w tle i na którym posłowie PiS gratulowali Trumpowi zwycięstwa, dołączyła do nich też większość posłów Nowej Nadziei Sławomira Mentzena

— przypomniano.

Sam Sławomir Mentzen także publicznie wyraził zadowolenie ze zwycięstwa Trumpa w serwisie X

— dodano.

Dowody

O tym, jakie było podejście polityków Konfederacji do zwycięstwa Trumpa, przypominają internauci.

A kto tu wstaje i klaszcze?

— pytał Andrzej Śliwka, poseł PiS.

Adrian Siwek/X

