„Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przyjął w Pałacu Prezydenckim ambasadorów i kierowników misji dyplomatycznych państw arabskich w Polsce” - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Dyskusja - dodano - dotyczyła m.in. sytuacji bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej.
Jak zaznaczono we wpisie KPRP na platformie X, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim rozmawiano o sytuacji bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej, a także relacji bilateralnych Polski i państw arabskich. Dyskusja dotyczyła ponadto „perspektyw dalszego zacieśnienia współpracy dwustronnej w obszarach takich jak nowe technologie, energetyka i bezpieczeństwo żywnościowe”.
Atak na Iran
Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. W pierwszej fazie ataków zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju, ajatollah Ali Chamenei. W odpowiedzi Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną.
Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła praktycznie do zamknięcia Cieśniny Ormuz dla ruchu morskiego z Zatoki Perskiej, przepuszczane są głównie dostawy z Iranu. Prawie całkowite zatrzymanie ruchu spowodowało zatory w eksporcie, podnosząc cenę ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę.
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział w 9 marca, że do tej pory, w związku z konfliktem w regionie, Bliski Wschód opuściło ok. 8 tys. polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór dodał, że osoby te wróciły dzięki 44 lotom. Polacy wracają m.in. samolotami rządowymi - 9 marca rano po raz kolejny wyleciały dwa samoloty Sił Zbrojnych, aby przetransportować polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu. Pierwotnie rządżący jednak długo zwlekali z podjęciem działań, chociaż takie podejmowane były przez inne państwa.
