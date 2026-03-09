Ziobro reaguje na groźby Czarzastego: "Były komunistyczny aparatczyk, na zlecenie Tuska, urządza propagandową szopkę"

Były komunistyczny aparatczyk, na zlecenie Tuska, urządza propagandową szopkę i z powagą ogłasza, że od jutra pozbawi mnie diety i uposażenia. Tyle że prokuratura w sfabrykowanym na polityczne zamówienie śledztwie zabrała mi te środki już w listopadzie ubiegłego roku - co do jednego złotego” - wskazał w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w mediach społecznościowych zapowiedział, że 10 marca na prezydium Sejmu postawi wniosek o ostateczne odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia.

Odpowiedź Ziobry

Na sprawę zareagował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny.

Słuchaj, Czarzasty: Polacy widzą rachunki. Widzą ceny. I coraz lepiej widzą, kto ich ordynarnie oszukuje. Pamiętacie 5,19 zł za litr? Dziś wystarczy podejść do dystrybutora, by zobaczyć skalę tego kłamstwa

— wskazał.

A teraz były komunistyczny aparatczyk, na zlecenie Tuska, urządza propagandową szopkę i z powagą ogłasza, że od jutra pozbawi mnie diety i uposażenia. Tyle że prokuratura w sfabrykowanym na polityczne zamówienie śledztwie zabrała mi te środki już w listopadzie ubiegłego roku - co do jednego złotego

— podkreślił.

Jak na kogoś, kto brał udział w postkomunistycznym złodziejstwie zwanym „uwłaszczeniem” nomenklatury i pobierał lekcje w Moskwie, ta propaganda jest wyjątkowo głupia, tępa i  przeciwskuteczna

— zaznaczył.

Adrian Siwek/X

