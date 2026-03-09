Ambasador USA w Polsce Tom Rose zabrał głos na temat działań europosła Grzegorza Brauna. Lider Konfederacji Korony Polskiej wpisał się do księgi kondolencyjnej ku pamięci ajatollaha Alego Chameneiego, zabitego w atakach USA i Izraela na Iran przywódcy teherańskiego reżimu. Rose zamieścił krótki, lecz dosadny wpis.
Konfederacja Korony Polskiej i jej lider Grzegorz Braun lubią podkreślać, że wojna na Ukrainie wywołana pełnoskalową agresją Rosji „to nie nasza wojna”, ale okazuje się, że inaczej jest w przypadku znacznie bardziej odległego od Polski Iranu. Kiedy w wyniku ataków USA i Izraela na Teheran zginął ajatollah Ali Chamenei - przywódca reżimu, który w styczniu krwawo tłumił jedne z największych w Iranie protestów, Braun postanowił zamieścić wpis w księdze kondolencyjnej.
„Ameryka i prezydent Trump nie zapomną”
Informację na temat wizyty europosła w ambasadzie Iranu i zamieszczenia wpisu w księdze poświęconej pamięci ajatollaha skomentował na portalu X Tom Rose, ambasador USA w Polsce.
Ameryka i prezydent Donald Trump nie zapomną, kto jest naszym przyjacielem; a co ważniejsze - kto nim nie jest
— napisał Rose w odniesieniu do publikacji serwisu Notes From Poland:
Przywódca skrajnej prawicy w Polsce, Grzegorz Braun, odwiedził ambasadę Iranu, aby wpisać się do księgi kondolencyjnej ku pamięci Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego, który zginął w atakach USA i Izraela. Potępił „haniebne i tchórzliwe morderstwo” i wyraził solidarność z Iranem.
Braun w ambasadzie
Wizytę w ambasadzie Grzegorz Braun złożył w sobotę 7 marca, co relacjonowano na profilach Konfederacji Korony Polskiej w mediach społecznościowych.
Wizyta Grzegorza Brauna w ambasadzie Iranu i wpis do księgi kondolencyjnej: Teheran-Warszawa – wspólna sprawa!
Wpisy na ten temat publikował także sam Braun, m.in. na Facebooku.
Lider Konfederacji Korony Polskiej spotkał się z krytyką m.in. ze strony parlamentarzystów PiS. Reżim w Teheranie ściśle współpracuje bowiem z Putinem, m.in. w agresywnych działaniach przeciw Ukrainie (np. dostarczanie dronów Shahed).
CZYTAJ TAKŻE: A to już „nasza wojna”? Braun składał kondolencje po śmierci Chameneia. Jabłoński zwraca uwagę na hipokryzję ws. Ukrainy
X/wPolityce.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755070-braun-zaluje-ajatollaha-ambasador-rose-ameryka-nie-zapomni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.