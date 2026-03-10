„Widać było jakie emocje wzbudzał Przemysław Czarnek podczas prezentacji w Hali Sokoła w Krakowie. Na to czekali nasi wyborcy, na to czekali Polacy. To było świetne przemówienie, które dało nowego ducha, nowe tchnienie” — powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
Mateusz Kurzejewski na antenie Telewizji wPolsce24 stwierdził, że ogłoszenie prof. Przemysława Czarnka kandydatem na premiera przez Prawo i Sprawiedliwość było „odpaleniem lokomotywy, jeśli chodzi o działalność programową”.
To się wpisuje w taki szerszy kontekst również wszystkich działań, które podejmujemy od dłuższego czasu. Przygotowujemy się do najbliższej kampanii parlamentarnej. A właśnie maszynistą tej wielkiej szybkiej ‘lokomotywy”, która poprowadzi nas do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, został pan profesor Przemysław Czarnek…
