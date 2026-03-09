Premier Holandii Rob Jetten przyjechał do Warszawy, gdzie spotkał się z Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu podziękował za zaangażowanie Amsterdamu w ochronę wschodniej flanki NATO, w tym polskiej granicy. Rozmowy dotyczyły m.in. szczegółów ustaleń w sprawie polsko-holenderskiej współpracy obronnej, zagwarantowanej umową z lipca ub.r.
Na konferencji prasowej po spotkaniu premier podkreślił, że docenia wybór Warszawy na miejsce jednej z pierwszych wizyt Jettena po objęciu urzędu premiera 23 lutego. Zaznaczył, że Polska i Holandia mają nie tylko wspólne interesy czy podobne opinie w sprawach międzynarodowych, ale także „wspólne akcje”.
Na przykład w czasie krytycznej nocy we wrześniu 2025 r., kiedy po raz pierwszy staliśmy się obiektem tej powietrznej, dronowej agresji ze strony Rosji. (…) to właśnie holenderskie myśliwce F-35 zadziałały
— powiedział Tusk.
Tusk dziękuje za ochronę polskiej granicy
Podziękował za zaangażowanie Holandii w ochronę wschodniej flanki NATO, w tym polskiej granicy.
To jest bardzo ważny dla nas znak i będziemy potrzebowali tutaj bardzo intensywnych działań także w przyszłości
— dodał premier.
Zapowiedział kontynuację i pogłębianie współpracy z Holandią, nawet jeśli - dodał - między rządami obu krajów nastąpi różnica zdań na dany temat. Jako przykład podał tu kwestię polityki klimatycznej.
Będziemy szukali cierpliwie rozwiązań, które będą korzystne i dla Holandii, i dla Polski, i na pewno znajdziemy takie rozwiązania
— zapewnił Tusk.
Polska odgrywa kluczową rolę ws. Ukrainy
Premier Holandii zaznaczył, że jego kraj zwraca duża uwagę na „kluczową rolę odgrywaną przez Polskę dla Ukrainy” oraz determinację Polski do stawiania oporu, gdy jakiś kraj używa siły, by narzucić swoją wolę sąsiadom.
My sami widzieliśmy to wtedy, kiedy polscy żołnierze starali się uwolnić Holandię w czasie I i II wojny światowej
— powiedział. Zaznaczył, że 80 lat później „ta jakość staje się inspiracją i przykładem dla reszty Europy”.
Premier Holandii podkreślił, że nie można pozwolić na to, żeby wojna w Iranie odwróciła uwagę od Ukrainy. Dodał, że oczekuje konferencji o odbudowie Ukrainy, która ma odbyć się w Gdańsku w czerwcu br., gdzie - jak mówił - ma nadzieję, że uda się podjąć kolejne kroki.
Jetten przypominając, że w lipcu ub.r. Polska i Holandia podpisały umowę dwustronną o współpracy obronnej, powiedział, że rozmawiał z premierem Tuskiem o tym, jak kontynuować działania w tym zakresie.
Rozmawialiśmy o szczegółach tych ustaleń w takich kwestiach jak sprzęt, technologia, logistyka, szkolenie, również personelu wojskowego
— mówił.
Zaznaczył, że Holandia jest bardzo mocno zaangażowana w zabezpieczenie wschodniej flanki NATO.
Jako europejscy sojusznicy bronimy naszego własnego bezpieczeństwa i ważne jest dla nas, żebyśmy mogli stworzyć Europę samowystarczalną i zdecydowaną
— zaznaczył holenderski premier.
Wzmocnienie ekonomicznych fundamentów
Podkreślił, że nie da się tego zrobić bez solidnych fundamentów ekonomicznych.
Naszym zadaniem teraz jest wzmocnienie tego fundamentu, nie tylko poprzez usunięcie zbędnych barier w jednolitym rynku europejskim, likwidację biurokracji, a także korzystanie z innych jeszcze rynków
— powiedział. Dodał, że Polska i Holandia mają siły do tego, by wraz z pozostałymi krajami z pierwszej szóstki najsilniejszych unijnych gospodarek „badać, w jaki sposób te ambicje skierować w odpowiednią stronę”.
To jest komunikat, który będę w kolejnych tygodniach przedstawiał do wiadomości Francji, Włoch oraz Niemiec, gdy będę spotykać się z naszymi odpowiednikami w Radzie Europejskiej
— dodał Jetten.
xyz/PAP
