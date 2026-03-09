Prezydent Karol Nawrocki spotkał się dziś z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem. Tematem konsultacji była modernizacja Sił Zbrojnych w kontekście unijnej pożyczki SAFE.
KPRP poinformowała o konsultacjach w komunikacie zamieszczonym na swej stronie internetowej. Jak podano, prezydentowi Nawrockiemu w rozmowach towarzyszył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk zapowiedział, że stawi się u prezydenta ws. „Polskiego SAFE 0%”! „Uprzedzam, natychmiast poinformuję o wszystkim opinię publiczną”
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Karol Nawrocki odbył dziś konsultacje z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z Szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem dotyczące procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP w kontekście unijnej pożyczki SAFE
— czytamy we wpisie Kancelarii Prezydenta na portalu X.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Szatkowski o „Polskim SAFE 0%”: To konstruktywny krok. Pokazuje, że są alternatywy, które nie ograniczają naszej suwerenności
— Sikorski nie potrzebuje zgody prezydenta ws. SAFE. W ciągu kilku tygodni spodziewa się już przelewów z Brukseli
xyz/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755047-prezydent-spotkal-sie-z-dowodcami-wojskowymi-tematem-safe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.