Prezydent Nawrocki spotkał się z gen. Kukułą oraz gen. Kuptelem, był także szef BBN. Konsultacje wokół unijnego programu SAFE

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki, szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz i gen. Wiesław Kukuła / autor: KPRP/Mikołaj Bujak
Na zdjęciu prezydent Karol Nawrocki, szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz i gen. Wiesław Kukuła / autor: KPRP/Mikołaj Bujak

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się dziś z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem. Tematem konsultacji była modernizacja Sił Zbrojnych w kontekście unijnej pożyczki SAFE.

KPRP poinformowała o konsultacjach w komunikacie zamieszczonym na swej stronie internetowej. Jak podano, prezydentowi Nawrockiemu w rozmowach towarzyszył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk zapowiedział, że stawi się u prezydenta ws. „Polskiego SAFE 0%”! „Uprzedzam, natychmiast poinformuję o wszystkim opinię publiczną”

Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Karol Nawrocki odbył dziś konsultacje z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz z Szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem dotyczące procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP w kontekście unijnej pożyczki SAFE

— czytamy we wpisie Kancelarii Prezydenta na portalu X.

CZYTAJ TAKŻE:

TYLKO U NAS. Szatkowski o „Polskim SAFE 0%”: To konstruktywny krok. Pokazuje, że są alternatywy, które nie ograniczają naszej suwerenności

Sikorski nie potrzebuje zgody prezydenta ws. SAFE. W ciągu kilku tygodni spodziewa się już przelewów z Brukseli

xyz/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych