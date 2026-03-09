Jutro w Pałacu Prezydenckim ma mieć miejsce spotkanie w sprawie zapowiedzianego przez głowę państwa i prezesa NBP pomysłu „Polskiego SAFE 0%”. Premier Donald Tusk zapowiedział na konferencji prasowej, że stawi się na tym spotkaniu. Nie oszczędził sobie jednak złośliwości pod adresem prezydent i prezesa NBP, dalej naciskał też na głowę państwa w kwestii podpisania ustawy dotyczącej europejskiej pożyczki SAFE.
Każdego dnia pojawiają się nowe powody, dla których chciałbym i nie jestem tutaj sam, aby prezydent jak najszybciej podpisał ustawę o SAFE. Kiedy mówię o nowych powodach, to mówię przede wszystkim o rozwoju zdarzeń na Bliskim Wschodzie, o przedłużającej się wojnie z Iranem. To ma swoje konsekwencje jeśli chodzi o możliwość dozbrojenia
— powiedział Donald Tusk pytany o kwestię spotkania w Pałacu Prezydenckim w czasie konferencji prasowej z premierem Holandii.
Broń staje się mniej dostępna i droższa. Ta sytuacja się nie zmieni na lepsze. Potrzebne są nam wszystkie możliwie inicjatywy, w tym pieniądze, które zwiększą możliwości Polski. Coraz wyraźniejsze staje się też to, że Stany Zjednoczone będą zainteresowane także innymi teatrami geopolitycznymi. Nazwę rzecz po imieniu – tu w Europie musimy skoncentrować się na zagrożeniu rosyjskim. Dzisiaj chyba nie ma co liczyć na to, że USA będą skoncentrowane głównie na Rosji i Ukrainie, o widać wyraźnie, że ta uwaga USA obejmuje więcej pól konfliktów i interesów. Dlatego pożyczka SAFE jest tak ważna i ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności Polski i nie tylko Polski.
— stwierdził Tusk.
„Wciąż czekam na jakikolwiek dokument”
Premier przeszedł następnie już stricte do kwestii jutrzejszego spotkania w Pałacu Prezydenckim i sprawy koncepcji „Polskiego SAFE 0%”.
Jeśli rzeczywiście dowiemy się jutro, ja pójdę na spotkanie z prezydentem, bo nie zmarnuję żadnej okazji na rzecz zdobycia kolejnych środków na rzecz bezpiecznego państwa. Wciąż liczę na to, wciąż czekam na jakikolwiek dokument, jakąkolwiek konkretną, uczciwą informację o co chodzi w tym projekcie. Nie ukrywam, że niepokoi mnie to, co wokół tego projektu się dzieje, spekulacje, nieautoryzowane wypowiedzi. Nie wiem, dlaczego prezydent Nawrocki i prezes Glapiński zdecydowali się na konferencję prasową bez pokazania konkretów. Wiem, że miało to negatywny wpływ na polskie obligacje na przykład, ta niepewność, o co tak naprawdę chodzi (…) Rynki są zaniepokojone, chciałbym odpowiedzialnego działania ze strony prezydenta i prezesa Glapińskiego
— mówił Donald Tusk.
Liczę, że jeszcze dzisiaj doślą jakieś dokumenty, jeśli nie, to może jutro rano znajdą czas. Jak nie, to pójdę tam na miejscu poproszę o konkretne informację i uprzedzam pana prezydenta, natychmiast poinformuję o wszystkim opinię publiczną. Nie będzie miejsca na żadne podejrzane manewry w tej kwestii, bo tu chodzi o pieniądze Polaków
— dodał.
