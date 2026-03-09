PiS ma wniosek o wstrzymanie wyboru sędziów TK przez Sejm. Warchoł: Trybunał musi wpierw orzec ws. przepisów dot. tej procedury

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Poseł Marcin Warchol zapowiedział złożenie przez PiS wniosku o wstrzymanie wyboru sędziów TK przez Sejm. / autor: Fratria
Jeszcze dziś Prawo i Sprawiedliwość złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zabezpieczenie i czasowe wstrzymanie wyboru sędziów TK przez Sejm” - poinformował Marcin Warchoł. Zdaniem posłów PiS konieczne jest wcześniejsze rozpoznanie wniosku ws. przepisów dot. procedury wyboru sędziów. Jak ocenił były minister sprawiedliwości, w związku z wszczęciem procedury wyboru sędziów TK „zachodzi poważne niebezpieczeństwo dokonania wyboru sędziów na podstawie niekonstytucyjnych przepisów”.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował dziś, że wyznaczył na 11 marca - do godz. 12 - termin składania wniosków w sprawie wyboru sześciu sędziów TK. Przez dwa lata rządzący blokowali wybór nowych sędziów i nie zgłaszali własnych, doprowadzając do powstania 6 wakatów w TK. Nie publikowano także wyroków trybunału, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek publicznie kwestionował legalność działania TK. Teraz Sejm chce jak najszybciej przepchnąć wskazanych przez rządzących sędziów do TK. Dlaczgo? W przyszłym tygodniu TK ma wydać orzeczenie ws. konstytucyjności przepisów dotyczących procedury wyboru sędziów.

Czarzasty chce zdążyć przed rozprawą

Były minister sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował, że jeszcze dziś Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zabezpieczenie. Chodzi o zobowiązanie Sejmu do wstrzymania się z wyborem sędziów, do czasu rozstrzygnięcia ich wniosku do TK, w którym są zaskarżone przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów TK przez Sejm. Termin rozprawy wyznaczono na 17 marca.

Jak ocenił Warchoł, w związku z wszczęciem procedury wyboru sędziów TK „zachodzi poważne niebezpieczeństwo dokonania wyboru sędziów na podstawie niekonstytucyjnych przepisów”.

Dlatego konieczny jest ten wniosek o zabezpieczenie poprzez zaniechanie przez Sejm czynności zmierzających do wyboru na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Żeby Trybunał Konstytucyjny nakazał Sejmowi zaniechanie czynności zmierzających do wyboru na stanowiska sędziów TK pod rygorem, to jest bardzo ważne, nieskuteczności dokonanych wbrew zakazowi czynności

— powiedział poseł PiS.

Obecny Sejm do tej pory cztery razy nie wybrał kandydatów zgłoszonych przez PiS. Rozpoczęcie ponownej procedury wyboru sędziów – tym razem również z kandydatami zgłoszonymi przez kluby koalicji – zapowiadano na koniec lutego lub początek marca.

Robert Knap/PAP

