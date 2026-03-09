Prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X zabrał głos w sprawie wzrostu ceny paliwa w Polsce po ataku izraelsko-amerykańskim na Iran. „Paliwo miało być po 5,19 zł/l, a jest już prawie po 8 zł/l. Miało być taniej, a jest drożej… Celowo podnoszą ceny, choć obecnie sprzedawana ropa była kupiona przed podwyżkami, czyli dużo taniej” - stwierdził prezes PiS.
Jarosław Kaczyński nawiązał do propozycji kandydata PiS na premiera prof. Przemysława Czarnka, które miałyby się przełożyć na spadek cen paliw.
Obniżka VAT-u i akcyzy na paliwa to prawdziwe wsparcie obywateli. Rząd powinien zareagować! Kandydat na premiera Przemysław Czarnek zaprezentował nasz projekt ustawy
— napisał prezes PiS.
