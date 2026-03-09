„Andrzej Domański jest bezczelny dlatego, że oczywiście nie ujawnił żadnego z kilkudziesięciu dokumentów, o które poprosiłem. Domański z Donaldem Tuskiem chcą pożyczyć 185 miliardów złotych. Zagraniczna pożyczka, a nie mają żadnych dokumentów dotyczących kosztu SAFE” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, chwilę po tym, jak zakończył kontrolę w Ministerstwie Finansów.
5 marca br., poseł PiS Janusz Kowalski udał się do Ministerswtwa Finansów z kontrolą, która miała na celu uzyskanie odpowiedzi ws. modelu finansowania SAFE. Wówczas nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi, dlatego zapowiedział, że powtórzy wizytę.
Kowalski ponownie w Ministerstwie Finansów
Jak zapowiedział, tak zrobił. Były wiceminister rolnictwa udał się dziś ponownie do resortu Andrzeja Domańskiego, żeby dowiedzieć się więcej o SAFE.
To jest jedna wielka ściema, że Polacy są okłamywani, ponieważ państwo tekturowe Donalda Tuska i Domańskiego nie dysponuje żadnymi dokumentami, analizami finansowymi, porównaniami modeli zaciągania długu na zbrojenie, nie dysponują niczym. Ani jednego segregatora, opinii, pisma porównawczego, kompletnie niczego w Ministerstwie Finansów nie mają albo ukrywają
— powiedział Kowalski.
Albo oszukują, kłamią, ukrywają, co jest najbardziej prawdopodobne, albo są tak niekompetentni, że nie przygotowali żadnych analiz. Biorą sobie pożyczkę z przysłowiowego palca, określając, że o oprocentowanie będzie takie, a nie inne. Nawet nie obliczyli, ile wynosi zabezpieczenie ryzyka kursowego. Każda z tych opcji jest dyskwalifikująca tę ekipę. Nie dla SAFE, nie dla pożyczki, za którą płacimy suwerennością
— dodał parlamentarzysta.
„Kontrola poselska będzie dalej kontynuowana”
Były wiceminister rolnictwa zwrócił się również do prezydenta Karola Nawrockiego.
Apeluję do pana prezydenta Karola Nawrockiego również o to, aby dopytał ze swoimi służbami, świetnymi ekspertami w Kancelarii Prezydenta, dlaczego Ministerstwo Finansów nie chce ujawnić posłom informacji na temat modeli kredytowania, finansowania polskich zbrojeń
— zaapelował Kowalski.
Kontrola poselska będzie dalej kontynuowana, będziemy rozliczać ten niekompetentny rząd. Za to, że okłamuje Polaków
— zapewnił poseł PiS.
Parlamentarzysta opublikował również zdjęcie dwóch kartek papieru, jakie otrzymał w Ministerstwie Finansów.
