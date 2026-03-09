Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jutro na prezydium Sejmu postawi wniosek o ostateczne odebranie byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. „Będzie dostawał 1350 zł” - oświadczył postkomunista, który zapomniał, że Zbigniew Ziobro niczego już nie otrzymuje, bo jego konto zajęła prokuratura Waldemara Żurka.
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces, otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Na początku listopada ub.r. Sejm uchylił posłowi immunitet i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Tę decyzję Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa podjął pod koniec lutego. Zanim to jednak nastąpiło premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówili, że Zbigniew Ziobro musi trafić do aresztu.
Naprawdę, gdybyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli. Służby na całym świecie robią takie rzeczy, nic nowego. Ale my stosujemy prawo i jego reguły
— powiedział w ubiegłym roku Żurek, któremu Zbigniew Ziobro odpowiadając przypomniał, że takie metody stosowano w czasach komuny.
Chciałbym jasno powiedzieć, że stawię się w kraju w ciągu kilku godzin, jeżeli zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom. Po drugie, jeżeli zostaną przywróceni nielegalnie odwołani prezesi sądów, w tym Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz przywróceni do orzekania liczni sędziowie wydziałów karnych bezpodstawnie i bezprawnie odsunięci od orzekania. I po trzecie, jeżeli zostanie przywrócona legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy
— oświadczył w grudniu ubiegłego roku Zbigniew Ziobro.
Przecież nie otrzymuje żadnych środków od miesięcy
Wniosek ws. nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty skierował do komisji regulaminowej pod koniec stycznia. W lutym posłowie koalicji rządzącej z tej komisji przeforsowali decyzję o naganie dla Ziobry. Czarzasty zapowiedział, że przedstawi prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł brutto miesięcznie.
To już jest koniec. Ostateczna decyzja w sprawie diety poselskiej i uposażenia Zbigniewa Ziobry
— napisał w mediach społecznościowych Czarzasty.
Jak wiecie, prokuratura wystawiła list gończy za panem Ziobro. Szuka go po to, żeby ogłosić mu zarzuty. Sejm w tej sprawie działa szybciej. 10 marca na prezydium Sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo jak na Ziobrę. Tak skończyła się wycieczka zimorodka do miasteczka.
— powiedział Czarzasty na dołączonym do wpisu nagraniu.
Decyzja prezydium Sejmu w sprawie odebrania Zbigniewowi Ziobrze środków parlamentarnych, jest zwykłą manipulacją. Przecież nie otrzymuje żadnych środków od miesięcy. Wszystko zajmuje nielegalna prokuratura. Macie słaby obieg informacji i kompromitujecie się jako władza
— przypomniał Czarzastemu poseł Michał Wójcik.
