„Mam takie wrażenie, że rząd dzisiaj i obecna koalicja, ich ludzie w Orlenie, celowo podbijają marże tak naprawdę na tym paliwie. I w ten sposób sięgają do portfeli Polaków, łupią naszych obywateli” - powiedział w rozmowie z Telewizją wPolsce24 rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, na jednej z warszawskich stacji benzynowych Orlenu zapowiedział dwie propozycje rozwiązań mających ulżyć Polakom w związku z drożyzną na stacjach paliw. Podczas tej konferencji towarzyszył mu m.in. rzecznik PiS Rafał Bochenek, który był później gościem Telewizji wPolsce24.
CZYTAJ WIĘCEJ: Olbrzymia drożyzna na stacjach paliw! Premiera to jednak nie obchodzi. Czarnek przedstawił dwa rozwiązania. „Panie Tusku do roboty!”…
