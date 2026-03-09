TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Chaos paliwowy. Bochenek: Ludzie Tuska chcą zarobić na kryzysie wojennym. Niestety, kosztem Polaków

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Rafał Bochenek, rzecznik PiS / autor: wPolsce24
Rafał Bochenek, rzecznik PiS / autor: wPolsce24

Mam takie wrażenie, że rząd dzisiaj i obecna koalicja, ich ludzie w Orlenie, celowo podbijają marże tak naprawdę na tym paliwie. I w ten sposób sięgają do portfeli Polaków, łupią naszych obywateli” - powiedział w rozmowie z Telewizją wPolsce24 rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, na jednej z warszawskich stacji benzynowych Orlenu zapowiedział dwie propozycje rozwiązań mających ulżyć Polakom w związku z drożyzną na stacjach paliw. Podczas tej konferencji towarzyszył mu m.in. rzecznik PiS Rafał Bochenek, który był później gościem Telewizji wPolsce24.

CZYTAJ WIĘCEJ: Olbrzymia drożyzna na stacjach paliw! Premiera to jednak nie obchodzi. Czarnek przedstawił dwa rozwiązania. „Panie Tusku do roboty!”

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych