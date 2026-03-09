Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zdecydował o wyznaczeniu na 11 marca terminu na składanie wniosku ws. wyboru 6 sędziów TK. Dokładnie tyle jest dziś wolnych stanowisk sędziowskich w trybunale. Wiele wskazuje na to, że to nie będa jedyne działania, jakie obecna władza zamieza podjąć wobec Trybunału Konstytucyjnego. Od początku objęcia rządów Donalda Tuska wyroki TK nie są publikowane i nie są wybierani sędziowie. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek trybunału nie uznaje i wyżej stawia quasi sąd TSUE. Marzy się mu także uchwała Sejmu, na podstawie której mogły podjąć działania względem aktualnych sędziów TK.
W czasie dwuletnich rządów koalicji Donalda Tuska doprowadzono do 6 wakatów na stanowiskach sędziów TK. Rządzący blokowali wybór nowych sędziów i nie zgłaszali własnych. Zwieńczeniem uderzenia w polski sąd konstytucyjny był wyrok TSUE z 18 grudnia 2025 roku, który podważył status Trybunału Konstytucyjnego, a nawet polskiej konstytucji. Został on przyjęty z euforią przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Teraz rozpoczyna się nowy rozdział ataku na Trybunał Konstytucyjny, którego kompetencje mają nie tylko negatywny charakter jeśli chodzi o los przepisów - sprawdzenie konstytucyjności przepisów prawa. TK może także czasowo zawiesić prezydenta w wykonywaniu jego urzędu.
Wybór sędziów TK
Jaki los czeka czynnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Szef MS Waldemar Żurek marzy o podjęciu przez Sejm uchwały, którą mógłby wykorzystać do „odnowienia Trybunału Konstytucyjnego, czy Krajowej Rady Sądownictwa”. „Uchwały sejmowe to też jakiś rodzaj prawa” - oświadczył Żurek w TVN24 Plus. Czy dla TK szykowany jest zatem taki scenariusz jak dla mediów publicznych, czyli bezprawnego przejęcia.
Pod koniec lutego w Sejmie zorganizowana została debata na temat rzekomych „problemów wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2024 roku”. Podczas dyskusji głos zabierał prezes TK Bogdan Święczkowski. Wskazał on, że rok 2024 był czasem intensywnych i bezprecedensowych działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, które były wymierzone bezpośrednio w Trybunał Konstytucyjny.
