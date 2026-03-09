Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przedstawił dwie propozycje, jak ulżyć Polakom, którzy muszą coraz więcej płacić za benzynę na stacjach paliw. Dziennikarka TVN24 po jego wystąpieniu zadała wyjątkowo kuriozalne pytania. Doczekała się jednak celnych ripost.
Tusk łupi Polaków. Tusk nie interweniuje w sytuacji, kiedy ceny paliw galopują, idą w górę i są nieszczęściem dla polskich rolników, dla polskich przewoźników, dla każdego zwykłego Polaka. Dlatego proponujemy obniżenie podatku VAT z 23 proc. do 8 proc., po obniżenie podatku akcyzowego mniej więcej o 10-9 proc. czasowo po to, żeby pomóc zwykłemu Polakowi. Panie Tusku do roboty!
— podkreślił prof. Przemysław Czarnek na dzisiejszej konferencji prasowej przy jednej ze stacji paliw koncernu Orlen w Warszawie.
Jeżeli obniżylibyśmy cenę, ludzie zaczęliby wykupywać paliwo i paliwa wkrótce byśmy nie mieli
— rzuciła w stronę prof. Czarnka dziennikarka TVN24, gdy przyszło do zadawania pytań przez media. Oceniła, że wówczas zabrakłoby paliwa dla karetek i dla wojska.
Riposta Czarnka
Bardzo się cieszę, że TVN24 ma wybitny pomysł na Polskę – podnieśmy ceny paliw do 10 zł, wtedy Polacy nie wykupią paliwa na stacjach benzynowych i będzie dla karetek. Świetny pomysł, dziękuję bardzo
— ripostował poseł PiS.
Reporterka TVN24 pytała również o to, czy ewentualne obniżenie podatku VAT na paliwo byłoby zgodne z prawem unijnym.
Nie interesuje mnie w czasach kryzysu, co mówi prawo unijne. Ja jestem w Polsce dla Polaków. Tym Polakom mam obniżyć stawkę VAT z 23 do 8 proc. Jak pani chce ją trzymać wyżej, proszę bardzo
— odparł prof. Czarnek.
„Tu jest Polska, nie Bruksela”
Rafał Bochenek, rzecznik PiS, na platformie X podsumował zachowanie reporterki stacji TVN24.
Kuriozalna sytuacja na konferencji kandydata na premiera prof. Przemysława Czarnka! Dziennikarka TVN-u, zachowująca jak rzeczniczka Tuska, zaatakowała naszego kandydata, że rząd nie może obniżyć cen paliw, bo ludzie wykupili by całe paliwo. Na dodatek dodała, że obniżka podatków VAT na paliwo jest niezgodna z prawem unijnym i ustawa składana przez prof. Przemysława Czarnka oznacza „wojnę z UE”. Pani redaktor i drogi TVN24, obniżkę podatków, w tym VAT na paliwo już ćwiczyliśmy w 2022 roku! Trzeba tylko chcieć. Tu jest Polska, nie Bruksela
— napisał Rafał Bochenek.
CZYTAJ TAKŻE:
— Olbrzymia drożyzna na stacjach paliw! Premiera to jednak nie obchodzi. Czarnek przedstawił dwa rozwiązania. „Panie Tusku do roboty!”
— Obniżka podatków za paliwo? Polacy wydają coraz więcej, prof. Czarnek zaproponował rozwiązania. Zamiast działać, Motyka „analizuje”
tkwl/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755025-absurdalne-pytanie-tvn24-do-prof-czarnka-celna-riposta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.