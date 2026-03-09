„Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej” - poinformowała krajowy komisarz wyborczy KO i wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, ogłaszając wyniki wyborów wewnątrzpartyjnych. W wyborach wzięło udział 78 proc. działaczy uprawnionych do głosowania; Tuska poparło 97 proc. z nich. Innej opcji zresztą nie było, bo Tusk był jedynym kandydatem na przewodniczącego KO. Wybrano też władze lokalne partii. Zmiana szefów struktur lokalnych nastąpiła w pięciu województwach. Nowi przewodniczący będą w woj. lubelskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim i wielkopolskim. Są dwa protesty wyborcze.
W niedzielę w Koalicji Obywatelskiej przeprowadzono wybory na szefów powiatów, regionów i przewodniczącego partii. Członkowie KO mogli w wyznaczonych miejscach wrzucać do urn karty do głosowania od godz. 10 do 18.
Jak poinformowała dziś Dorota Niedziela, w wyborach wzięło udział 78 proc. członków partii uprawnionych do głosowania. Są to działacze KO, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich.
Kierownik KO się nie zmienił
Na przewodniczącego KO został wybrany dotychczasowy lider partii, premier Donald Tusk. Tusk był jedynym kandydatem na przewodniczącego KO.
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na kandydata na przewodniczącego koalicji wynosiła 16 695 głosów, liczba głosów ważnych za wyborem kandydata wynosiła 16 316 głosów. Liczba głosów ważnych przeciwko wyborowi kandydata wynosiła 379 głosów, co stanowi liczbę głosów ważnych za kandydatem 97 proc.
— powiedziała Dorota Niedziela.
Są to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, czyli formacji współtworzących dotąd klub parlamentarny Koalicja Obywatelska.
Wybrano władze regionalne KO
Krajowy komisarz wyborczy KO i wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela ogłosiła też wyniki niedzielnych wyborów wewnątrzpartyjnych. Zmiana szefów struktur lokalnych nastąpiła w pięciu województwach. Nowi przewodniczący będą w woj. lubelskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim i wielkopolskim.
W dwóch regionach zostały złożone protesty wyborcze.
Oficjalne rozpatrzenie protestu będzie podane do wiadomości
— powiedziała Niedziela.
Złożone protesty dotyczą wyborów na przewodniczących struktur wojewódzkich na Dolnym Śląsku, gdzie wygrał Michał Jaros, i w Podkarpackim, gdzie najwięcej głosów zdobył Paweł Kowal.
W Kujawsko-Pomorskiem wygrał Tomasz Lenz, Lubelskim - Marta Wcisło, Lubuskim - Marek Cebula, Łódzkim - Cezary Tomczyk, Małopolskim - Aleksander Miszalski, Mazowieckim - Jan Grabiec, Opolskim - Robert Węgrzyn.
W woj. podlaskim przewodniczącym został Krzysztof Truskolaski, pomorskim - Mieczysław Struk, śląskim - Wojciech Saługa, świętokrzyskim - Artur Gierada, warmińsko-mazurskim - Jacek Protas, wielkopolskim - Jarosław Urbaniak, a zachodnio-pomorskim - Olgierd Geblewicz.
