Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał 10 ustaw. Wśród nich jest m.in. ustawa o obronie polskiej ziemi, którą głowa państwa określiła jako „projekt szczególny”, zainicjowany w czwartym dniu sprawowania urzędu. Zaznaczył, że wraz z dzisiejszymi projektami, od początku kadencji podpisał łącznie 167 przedłożonych mu ustaw. „Moim obowiązkiem jako Prezydenta Rzeczypospolitej jest stać na straży interesów Polaków i budować silną Polskę. I tylko te cele przyświecają wszystkim moim decyzjom. Nie blokuję rządu, tam gdzie mogę to wręcz pomagam naprawiać jego własne błędy. Tu bowiem nie o politykę chodzi a o dobro i pomyślność obywateli” - zaznaczył, wyjaśniając swoje decyzje w odniesieniu do poszczególnych projektów.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował o swoich decyzjach w sprawie 10 kolejnych ustaw.
Za mną kolejne decyzje w sprawie ustaw przesłanych do Prezydenta Rzeczypospolitej w bieżącym procesie legislacyjnym. Tym razem zdecydowałem o podpisie pod dziesięcioma ustawami, które trafiły na moje biurko. Wśród nich znajduje się projekt szczególny – ustawa o obronie polskiej ziemi. To projekt, który zainicjowałem już w czwartym dniu swojej prezydentury, podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli, w województwie zachodniopomorskim
— powiedział.
Dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej – przy poparciu praktycznie całego parlamentu – przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Teraz to rozwiązanie staje się powszechnie obowiązującym prawem Rzeczypospolitej
— podkreślił prezydent.
Zagrożenia dla polskiej wsi
Nawrocki zwrócił uwagę, że polska wieś wystawiona jest obecnie na „liczne i poważne zagrożenia”.
Z jednej strony uderzą w nią skutki umowy Mercosur. Z drugiej – niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy. Do tego dochodzą wymogi tzw. Zielonego Ładu, które w wielu przypadkach nakładają na rolników kolejne nieuzasadnione ciężary. Będę tak jak do tej pory podejmował działania we współpracy ze środowiskami rolniczymi, które będą zapobiegać kryzysowi na polskiej wsi. W tych okolicznościach Państwo Polskie musi stać po stronie polskich rolników. Ta ustawa, jest takim działaniem, jednak potrzebne będzie dalsze wsparcie i ochrona rolników, którzy są fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego
— zaznaczył.
To pierwszy, ale ważny krok na tej drodze. Krok możliwy dzięki Państwa decyzji z czerwca 2025 roku. Wspólnie bronimy polską wieś przed wyprzedażą polskiej ziemi
— dodał.
Prezydent zwrócił uwagę, że łącznie - wraz z dzisiejszymi decyzjami - podpisał już 167 ustaw.
Mówię o tym, ponieważ zapewne nie usłyszą Państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu. Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji, opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez Prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji, narracja całkowicie sprzeczna z faktami
— powiedział.
„Podpisuję się pod dobrym prawem”
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 167 podpisanych ustaw to dużo. Liczba jest spora, jednak musimy zdawać sobie sprawę, że wśród nich wiele ma charakter jedynie techniczny. Oczywiście, są też takie, które zostały przyjęte, po wcześniejszym wskazaniu przeze mnie błędów i odmowie podpisu. Po uwzględnieniu moich uwag, zostały one podpisane. Gdy mówiłem, że będę zachęcał ten rząd do pracy to miałem na myśli również takie działanie
— przypomniał prezydent.
Naprawienie przez rząd poprzednich swoich błędów dotyczy między innymi: ustawy wygaszającej specjalne traktowanie Ukraińców w Polsce, ustawy wprowadzającej tarczę energetyczną, a także poprawionej – po moim wecie – ustawy o zapasach produktów naftowych i gazu. Gdybym wówczas nie powiedział jednoznacznego „nie”, w Polsce wciąż funkcjonowałby szereg specjalnych zasad dla Ukraińców. Mielibyśmy także wiatraki obok naszych domów, a preferencje miałoby utrzymywanie strategicznych zapasów energetycznych poza granicami naszego kraju. Dlatego chcę powiedzieć jasno: Za moim wetem zawsze stoi konstruktywna propozycja. Lepsze prawo. Prawo bliższe oczekiwaniom Polaków niż to, które przygotował rząd
— zaznaczył.
Co znamienne – wśród wszystkich 194 ustaw, które zostały mi przedłożone, zabrakło tych, które realizowałyby najważniejsze obietnice obecnej koalicji rządowej. Zabrakło ustaw realizujących głośno zapowiadane „100 konkretów” czy zobowiązań innych partii koalicyjnych. Nie pojawiły się projekty dotyczące: wyższej kwoty wolnej od podatku, dopłat do wynajmu mieszkań dla młodych, akademików dla studentów za złotówkę czy bonów stomatologicznych dla dzieci
— powiedział prezydent.
Jak przypomniał, rząd nie realizował swoich zobowiązań, tymczasem głowa państwa przedstawiła 16 własnych inicjatyw ustawodawczych, w tym projekty „obniżające ceny prądu dla rodzin i firm, podwyższające drugi próg podatkowy, obniżające podatki dla rodzin wychowujących dwójkę dzieci oraz zapewniające godną waloryzację emerytur dla seniorów”.
Rząd i większość parlamentarna powiedziały jednak jak dotąd „weto” dla 15 z 16 tych projektów, nie pracując nad nimi.To najlepiej pokazuje, z jaką sytuacją mamy dziś do czynienia. Rząd nie realizuje własnych obietnic, a jednocześnie blokuje rozwiązania, których oczekują Polacy. Mimo to moje podejście pozostaje konstruktywne, dlatego złożyłem dziś podpis między innymi pod ustawą o zapomogach dla doktorantów. (…) Podpisałem także ustawę deregulującą obowiązki administracyjne dla banków spółdzielczych. Uproszczenie ich działania pozwoli im skuteczniej konkurować o klientów z globalnymi korporacjami i uwolni je od nadmiernego gąszczu administracyjnych wymogów. W ramach działań deregulacyjnych podpisałem również ustawę umożliwiającą zdalne działanie organów fundacji i stowarzyszeń. To ważne i potrzebne ułatwienie dla organizacji pozarządowych
— dodał prezydent.
Chcę powiedzieć jasno: Podpisuję się pod dobrym prawem. A tam, gdzie prawo wymaga poprawy – staram się je zmieniać, między innym przedstawiając własne pozytywne propozycje. Bo Polacy oczekują od rządzących poważnego traktowania zobowiązań wobec obywateli. Moim obowiązkiem jako Prezydenta Rzeczypospolitej jest stać na straży interesów Polaków i budować silną Polskę. I tylko te cele przyświecają wszystkim moim decyzjom. Nie blokuję rządu, tam gdzie mogę to wręcz pomagam naprawiać jego własne błędy. Tu bowiem nie o politykę chodzi a o dobro i pomyślność obywateli. Warto by wszyscy o tym pamiętali
— podsumował Karol Nawrocki.
10 podpisanych ustaw
Szczegółową listę podpisanych ustaw przedstawił rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
9 marca 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 10 ustaw:
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa (nr druku sejmowego 1632).
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (nr druku sejmowego 1732).
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (nr druku sejmowego 1808).
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1937).
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (nr druku sejmowego 2037).
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (nr druku sejmowego 2077).
-Ustawę z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku (nr druku sejmowego 2101).
-Ustawę z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2106).
-Ustawę z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (nr druku sejmowego 2178).
-Ustawę z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (nr druku sejmowego 2180).
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki punktuje rząd ws. „Polskiego SAFE 0%”! „Dlaczego nikt wcześniej tego nie zaproponował? Rządzący nie podjęli wysiłków”
Podsumowanie
Prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu 10 ustaw, w tym ustawy o „obronie polskiej ziemi”, która na 10 lat zakazuje sprzedaży polskich gruntów rolnych w ręce zagraniczne. Podkreślił, że od początku swojej kadencji podpisał już 167 ustaw i zaprzeczył zarzutom o blokowanie prac rządu. Zaznaczył, że część ustaw była wcześniej poprawiana po jego uwagach lub wetach, co – jak twierdzi – pozwoliło stworzyć lepsze prawo. Prezydent skrytykował też rząd za brak realizacji zapowiadanych reform i obietnic, a nadto zaznaczył, że jego decyzje mają służyć ochronie interesów Polaków.
prezydent.pl/oprac.Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755020-prezydent-zapewne-nie-uslysza-panstwo-tego-od-premiera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.