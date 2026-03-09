Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało dziś, że po godz. 6 dwa samoloty Sił Zbrojnych wystartowały z Polski, aby przetransportować polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu w ramach ewakuacji; ich celem jest Maskat w Omanie. „Bliski Wschód opuściło ok. 8 tys. polskich obywateli w związku z konfliktem w regionie - poinformował z kolei szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski.
W niedzielę po kolejnym spotkaniu zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie szef MSZ informował, że Bliski Wschód opuściło 7160 polskich obywateli, w tym lotami komercyjnymi 6769, a rządowymi 391. Przekazał też, że najwięcej Polaków utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale przywracane są tam połączenia komercyjne i przepustowość w ZEA sięga 80 tys. osób dziennie. To, jak zaznaczył, oznacza, że ok. tysiąc polskich obywateli dziennie wraca do kraju komercyjnie.
Mam dokładne dane co do osoby z dzisiejszego poranka. To jest już około osiem tysięcy osób, które wyjechały i to zarówno lotami komercyjnymi, jak i w wyniku ewakuacji poprzez Oman i poprzez Arabię Saudyjską
— powiedział w TOK FM Sikorski. Informację tę doprecyzował na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór, podając przed godz. 9, że do Polski powróciły 8064 osoby dzięki 44 lotom.
CZYTAJ TAKŻE: Sikorski chwali się sprawną ewakuacją Polaków. „Bliski Wschód opuściło już 7160 polskich obywateli”. Większość lotami komercyjnymi
Ewakuacja po tygodniu zwlekania
Kolejne loty ewakuacyjne dzisiaj, następne w środę już być może w mechanizmie unijnym, bo oczywiście na początku preferencja była dla naszych obywateli, ale mechanizm unijny zachęca do zabierania także innych obywateli Unii Europejskiej
— dodał Sikorski.
W poniedziałek, 9 marca, kilka minut po godz. 6.00, z Polski wystartowały dwa kolejne samoloty Sił Zbrojnych RP realizujące zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód
— poinformowało na X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
CZYTAJ TAKŻE: Polka z rodziną utkwiła na lotnisku w Dubaju. Oto, jaka jest „pomoc” rządu. Usłyszała: „Macie rodzinę? Dzwońcie do nich”
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie.
CZYTAJ TAKŻE: Pierwszy z dwóch samolotów z Rijadu wylądował w Warszawie. „Na ich pokładach do kraju wraca dzisiaj 106 ewakuowanych”
Robert Knap/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755019-msz-bliski-wschod-opuscilo-juz-ok-8-tys-polskich-obywateli
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.