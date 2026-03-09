Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek odniósł się do oskarżeń o „polityczny cynizm” formułowanych przez polityków obecnej władzy (np. europosła Krzysztofa Hetmana z PSL). Poszło o fotowoltaikę na dachu domu byłego ministra edukacji. „To jest doświadczenie, które pokazuje, że OZE tylko i wyłącznie przyczynia się do do wysokich cen energii w Polsce, dlatego, że jest dodatkiem. Kiedy ta fotowoltaika mi produkuje w ogóle prąd, to i tak nasze wszystkie elektrownie muszą być w pełnej gotowości. I tak za nie wszyscy płacimy” - powiedział Czarnek w rozmowie z Radiem Zet. Przypomniał przy tym, że nigdy nie ukrywał, że ma na dachu panele fotowoltaiczne i jego sprzeciw wobec narzucania Polsce OZE jest podyktowany także własnym doświadczeniem. „Będę demontował te panele z dachu w pewnej perspektywie, dlatego że one w ogóle nie byłyby potrzebne, gdyby energia w Polsce bazowała na tym, co mamy” - powiedział.
Podczas konwencji PiS w Hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie Przemysław Czarnek, kandydat partii Jarosława Kaczyńskiego na premiera, zajął zdecydowane stanowisko m.in. w kwestii „zielonego ładu”. Stwierdził, że w obliczu wysokich cen energii, państwo polskie „powinno pojechać do Brukseli i wypowiedzieć ETS-y”.
Nie mamy żadnego zielonego ładu. Żadnych OZE - sroze dofinansowanych z dopłatami, mamy nasz miks węglowy, nasze bogactwo naturalne, nasz węgiel
— powiedział polityk.
Wystąpienie było szeroko komentowane w mediach, a Czarnek spotkał się z falą krytyki zarówno ze strony koalicji rządzącej, jak i części opozycji - np. Konfederacji. Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, „polityczny cynizm” i „hipokryzję” zarzucili politykowi opozycji m.in. europoseł PSL Krzysztof Hetman oraz wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski z KO.
CZYTAJ TAKŻE:
-NASZ WYWIAD. To pierwsza taka rozmowa! Prof. Czarnek zdradza, kiedy dowiedział się, że będzie kandydatem na premiera!
-Przemówienie prof. Czarnka! „Mamy święty obowiązek pomnożyć dziedzictwo, harować dla Polski i przekazać to dziedzictwo następcom”
Czarnek: To nie cynizm, to doświadczenie
Hetman, który podobnie jak prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, mieszka na Lubelszczyźnie, stwierdził wczoraj w „Kawie na ławę” na antenie TVN24, że choć Czarnek sprzeciwia się OZE, to sam ma na dachu fotowoltaikę. Na potwierdzenie swoich słów, pokazał na smartfonie mapy Google, gdzie widoczny miał być dom kandydata PiS na premiera, właśnie z panelami na dachu. Z kolei Sikorski nazwał Przemysława Czarnka „agresywnym hipokrytą”. O wypowiedzi obu polityków koalicji rządzącej pytał parlamentarzystę opozycji Bogdan Rymanowski w audycji „Gość Radia Zet”.
Ale ci ludzie, Hetman i Sikorski nie rozumieją, że o mojej fotowoltaice mówiłem już wielokrotnie i bazowałem na moim doświadczeniu, że jest to bez sensu. Jeszcze raz państwu powtarzam, zapłaciłem 8100 zł podczas gdy za energię płaciłem 2 tys. - 2,5 tys. zł rocznie. Po zamontowaniu fotowoltaiki spadło mi to do 1000 - 1200 zł. Czyli zyskiwałem około 1000 zł rocznie. To ile czasu muszę czekać, żeby się zwróciło to 8000 zł?
— odparł Przemysław Czarnek.
Ale dla polityków obecnej władzy to, co pan mówi, to jest „polityczny cynizm”
— stwierdził dziennikarz.
Jaki cynizm? To jest doświadczenie, które pokazuje, że OZE tylko i wyłącznie przyczynia się do do wysokich cen energii w Polsce, dlatego, że jest dodatkiem. Dlatego, że wtedy, kiedy ta fotowoltaika mi produkuje w ogóle prąd - bo zimą tego nie robi - to i tak nasze wszystkie elektrownie muszą być w pełnej gotowości. I tak za nie wszyscy płacimy. To jest bez sensu. To jest OZE-sroze
— wskazał kandydat PiS na premiera.
Były minister edukacji i nauki poczynił również ciekawą deklarację.
Będę demontował te panele z dachu w pewnej perspektywie, dlatego że one w ogóle nie byłyby potrzebne, gdyby energia w Polsce bazowała na tym, co mamy
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Olbrzymia drożyzna na stacjach paliw! Premiera to jednak nie obchodzi. Czarnek przedstawił dwa rozwiązania. „Panie Tusku do roboty!”
„Miks energetyczny - wyrzucamy”
Rymanowski zarzucił Czarnkowi, że to za rządów PiS udział OZE w miksie energetycznym wzrósł z 11 do 30 proc.
Wy jesteście odpowiedzialni za wzrost „OZE-sroze”
— odparł.
Otóż miks energetyczny - jak powiedziałem w Krakowie w sobotę - wyrzucamy. Nie bawimy się w miks energetyczny, który nie bazuje na naszych potencjałach i na naszych zasobach. My mamy węgiel. Węgiel dzisiaj można wydobywać, także na Lubelszczyźnie czy w szczególności na Lubelszczyźnie, w sposób naprawdę ekologiczny i w sposób naprawdę łatwy można produkować czystą energię
— zwrócił uwagę kandydat na premiera.
Zapowiedział w imieniu swojego ugrupowania wyjście Polski z ETS i poinformował, że PiS ma przygotowany specjalny „projekt ustawy, który idzie w tym kierunku”.
Proszę zaczekać do 14 marca, do konwencji „Alternatywa 2.0. dla energetyki”
— zaznaczył, dopytywany o szczegóły.
Nie mamy możliwości trzymania tego w Polsce i obciążania tym polskich firm
— wskazał.
Dopytywany, czy Polska będzie musiała płacić z tego tytułu kary, zapewnił, że nie.
Zagoniliśmy się w UE w jakiś ślepy zaułek, z którego nie ma wyjścia
— ocenił, dodając, że należy „zlikwidować te absurdy zielonoładowe w UE”.
W Czarnka uderza także Bosak
Chociaż wielu dziennikarzy, komentatorów oraz polityków (zwłaszcza koalicji rządzącej) regularnie wieszczy przyszłą koalicję PiS czy to z Konfederacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, czy Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, czy oboma ugrupowaniami, to obie strony odżegnują się od tego rodzaju scenariuszy, a co więcej - parlamentarzyści Konfederacji ostro krytykowali kandydata PiS na premiera i zarazem - byłego ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak powiedział wczoraj w „Śniadaniu Rymanowskiego”:
Przemysław Czarnek odpowiada za program Willa+, czyli uwłaszczenie nomenklatury pisowskiej na majątku publicznym - napisali sobie ustawę i przywłaszczyli budynki!
Pytany dziś o te słowa na antenie Radia Zet kanddyat PiS na premiera odpowiedział:
Krzysztof Bosak kłamie. Krzysztof Bosak idzie w retorykę Platformy Obywatelskiej i to nie jest dobry kierunek dla prawicy.
Na prawicy musi być spokój. Na prawicy musi być widać jednego wroga, który dzisiaj niszczy państwo: czyli Tuska. Nie ma żadnego uwłaszczenia, kogokolwiek
— dodał Czarnek.
Czy Krzysztof Bosak wystąpi przeciwko zakupowi za 500 tys. zł samochodu dla dzieci niepełnosprawnych w Warcie? Czy Krzysztof Bosak wystąpi przeciwko zakupowi za 700 tys. zł autobusu, który wozi codziennie dzieci w gminie Ostrów Lubelski? Czy Krzysztof Bosak wystąpi przeciwko rozbudowie szkoły dla dzieci autystycznych w Białej Podlaskiej?
— wyliczał.
Niech Krzysztof Bosak zacznie zastanawiać się co mówić, dlatego że ja nie chcę wojny na prawicy. Wróg jest jeden - Tusk, który dusi Polskę
— podkreślił.
Podsumowanie
Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, odniósł się do zarzutów „politycznego cynizmu” dotyczących posiadania przez niego instalacji fotowoltaicznej, mimo stanowczej krytyki OZE. Tłumaczył, że panele zamontował wcześniej, a swoją krytyczną opinię opiera także na własnych doświadczeniach, potwierdzając, że OZE podnoszą koszty energii i są jedynie dodatkiem do systemu energetycznego. Zapowiedział nawet, że w przyszłości może zdemontować instalację, jeśli Polska oprze energetykę na własnych zasobach, głównie węglu. Polityk zapowiedział też dążenie do odejścia od systemu ETS w UE oraz ostro skrytykował przeciwników politycznych, w tym przedstawicieli rządu i Konfederacji.
Radio Zet/TVN24/Polsat/X/ oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755018-czarnek-odpowiada-na-ataki-koalicji-mocne-stanowisko-ws-oze
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.