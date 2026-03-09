Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Kandydat na premiera prof. Czarnek celem ataków ekipy Tuska. Przydacz: "Psy szczekają, karawana jedzie dalej"

Na zdjęciu szef polityki zagranicznej w KP Marcin Przydacz na antenie Telewizji wPolsce24
To bardzo silny charakter. Człowiek, który ma poczucie swojej wartości. Myślę, że funkcjonuje trochę na zasadzie ‘psy szczekają, karawana jedzie dalej’. Po prostu robi swoje i to, co uważa za stosowne. Często z humorem i pazurem podchodzi do prób jego obrażania” - powiedział szef polityki zagranicznej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, gość dzisiejszego programu „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do ataków środowisk lewicowo-liberalnych na prof. Przemysława Czarnka.

Prof. Przemysław Czarek został kandydatem PiS na premiera. Czy byłby lepszym partnerem dla prezydenta Karola Nawrockiego niż obecny rząd?

Myślę, że patrząc na to jak nie współpracuje premier Donald Tusk, to z wieloma innymi osobami z polskiej polityki na pewno byłoby łatwiej. Z całą pewnością z Przemysławem Czarnkiem, jeśli udałoby mu się rzeczywiście doprowadzić do zwycięstwa i stworzyć rząd, na pewno w wielu aspektach ta współpraca układałaby się dobrze dla Polski…

