Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, przedstawił dzisiaj dwie propozycje, które mogą ulżyć Polakom, którzy muszą sięgać coraz głębiej do kieszeni zajeżdżając na stacje paliw. „Panie Tusku do roboty!” - zaapelował Czarnek.
Ceny ropy naftowej rosną bez granic w reakcji na ograniczenie produkcji tego surowca przez coraz więcej dostawców z Bliskiego Wschodu. Cieśnina Ormuz została praktycznie zamknięta, a USA grożą pogłębieniem konfliktu z Iranem - informują maklerzy. To oczywiście dotyka również kierowców w Polsce. Przemysław Czarnek zaproponował dwa rozwiązania, które pomogą Polakom.
Tusk łupi Polaków. Tusk nie interweniuje w sytuacji, kiedy ceny paliw galopują, idą w górę i są nieszczęściem dla polskich rolników, dla polskich przewoźników, dla każdego zwykłego Polaka. Dlatego proponujemy obniżenie podatku VAT z 23 proc. do 8 proc., po obniżenie podatku akcyzowego mniej więcej o 10-9 proc. czasowo po to, żeby pomóc zwykłemu Polakowi. Panie Tusku do roboty!
— apeluje na nagraniu Czarnek.
Jak ocenił, wysokie ceny paliw stanowią dramat dla milionów polskich rodzin i kierowców. Porównał obecną sytuację do okresu rządów PiS, gdy prezesem Orlenu był Daniel Obajtek. Przypomniał, że po wybuchu wojny na Ukrainie baryłka ropy na rynkach światowych kosztowała 120 dolarów, a kurs dolara wynosił 4,30 zł. Jak mówił, obecnie cena baryłki przekracza 90 dolarów, a kurs dolara nie dochodzi do 4 zł, natomiast ceny paliw są na poziomie porównywalnym do tamtego okresu.
Państwo dzisiaj musi także zapewnić Polakom paliwo na niskim poziomie, z niskimi cenami i dlatego proponujemy czasowe obniżenie podatku VAT i podatku akcyzowego. Państwo nie może łupić Polaka. Tusk dziś łupi Polaka, a my wychodzimy naprzeciw temu problemowi
— dodał Czarnek.
Z kolei Mariusz Błaszczak poinformował na platformie X, że jeszcze dzisiaj skieruje pismo do marszałka Sejmu, by projekt przedstawiony przez Czarnka, był procedowany już na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
Świetna inicjatywa prof. Czarnka! Tarcza paliwowa to realna pomoc dla kierowców i ratunek dla gospodarki. Czasowe obniżenie VAT i akcyzy zatrzyma wzrost cen paliw i ustabilizuje rynek.
Jeszcze dziś skieruję pismo do marszałka sejmu, by projekt był procedowany już na najbliższym posiedzeniu
— poinformował.
