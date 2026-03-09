Dotychczasowy przewodniczący Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michał Jaros ponownie wygrał wybory na to stanowisko. Jak nieoficjalnie podają lokalne media, Jaros wygrał z wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską zaledwie kilkoma głosami. Wielichowska zapowiedziała złożenie protestu wyborczego.
Przewodniczący komisji wyborczej na Dolnym Śląsku Wojciech Lech powiedział PAP, że głosy były ponownie przeliczane, ale wynik wyborów nie będzie oficjalnie ogłoszony w niedzielę.
Czekamy jeszcze na dwa protokoły wyborcze, w tym jeden z Wrocławia, który na pewno nie zostanie sporządzony przed północą. Dlatego ani oficjalnie, ani nieoficjalnie nie podam wyników
— powiedział Lech.
Lokalne media podały nieoficjalnie wcześniej, że Jaros wygrał wybory z przewagą zaledwie kilku głosów, pokonując wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską.
Protest wyborczy Wielichowskiej
Wielichowska przekazała mediom przed północą oświadczenie, w którym zapowiedziała złożenie protestu wyborczego do Krajowej Komisji Wyborczej. Jej zdaniem nie zapewniono tajności głosowania, dostrzeżono też wpływanie kandydatów i ich przedstawicieli na sposób głosowania oraz prowadzona była jawna agitacja wyborcza w obrębie lokalu wyborczego przez zwolennika jej kontrkandydata na przewodniczącego regionu. Na takie zjawiska nie zareagowała komisja wyborcza, a niektóre nieprawidłowości, w tym niesamodzielne głosowanie mają być uwidocznione na fotografiach.
Uważam, że dostrzegalna nieznaczna różnica głosów oddanych na mnie i mojego kontrkandydata uprawdopodabnia, że powyżej opisane nieprawidłowości w istotny sposób mogły wpłynąć na końcowy wynik wyborów
— napisała Wielichowska.
W niedzielę członkowie Koalicji Obywatelskiej wybierali liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. Wybory przeprowadzono tradycyjnie z wykorzystaniem urn w biurach powiatowych i regionalnych KO.
Są to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, czyli formacji współtworzących dotąd klub parlamentarny Koalicja Obywatelska.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/755003-wybory-w-ko-na-dolnym-slasku-szykuje-sie-ostry-spor
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.