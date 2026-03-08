„Dzisiaj płaczą, bo chcieliby płacić te podatki i składki, tylko nie mają od czego” – powiedział prof. Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24 w programie „Studio Magdaleną Ogórek”, przytaczając historię, która spotkała go w Zamościu.
Prof. Przemysław Czarnek, który został wskazany jako kandydat na premiera ewentualnego rządu Prawa i Sprawiedliwości po najbliższych wyborach parlamentarnych, mówił na antenie Telewizji wPolsce24 m.in. o problemie coraz gorszej sytuacji życiowej Polaków.
Moi kochani rodacy, zapytajcie sami siebie, jak to było przed 2015 rokiem, jak to było po 2015 roku i co znów się stało. Dlaczego znów bezrobocie rośnie najszybciej w Europie w najmłodszej grupie pracowników, akurat w Polsce? Dlaczego firmy zwijają się dzisiaj jedna po drugiej albo wyjeżdżają, bo ceny energii są najwyższe w Europie? Zapytajcie Morawieckiego, zapytajcie Kaczyńskiego, zapytajcie Szydło, jak to zrobili, że było inaczej
– powiedział prof. Przemysław Czarnek.
Rozmowa z przedsiębiorcą.
Prof. Czarnek przedstawił też historię ze spotkania z przedsiębiorcą, którego spotkał w Zamościu.
Krzyczał za mną: Zaczekaj chwilkę. Pamiętasz jak tu przedsiębiorcy ustawiali się w kolejce do pani Kidawy-Błońskiej i się skarżyli na ten straszny PiS, bo muszą płacić podatki? Bo muszą płacić składkę zdrowotną? Dzisiaj płaczą, bo chcieliby płacić te podatki i składki, tylko nie mają od czego. Bo jak się nie ma pracy, to nie ma od czego płacić podatków. Ale nie ma się też w ogóle zarobku, by utrzymać rodzinę czy wykształcić dzieci
– opowiadał kandydat PiS na premiera.
Przemysław Czarnek mówił też o trudnej sytuacji polskich rolników. Porównał ją do tej, która miała miejsce za rządów Zjednoczonej Prawicy.
Dzisiaj od rolnika oczekuje się, by spełnił rozmaite wymogi, a jednocześnie w żaden sposób nie pomaga mu się w tym. Otwierajmy ludziom oczy. Najlepszym przykładem jest ta pszenica. 550 czy 600 złotych i jeszcze nie ma gdzie jej sprzedać, zero dopłaty, otwarta granica z Ukrainą. Czasy PiS-u i naszych ministrów? 1300 zł plus dopłata 400 zł, zamknięta granica z Ukrainą, wbrew Unii Europejskiej. Jest różnica? Widać ją gołym okiem
– stwierdził.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Telewizja wPolsce/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754998-tylko-u-nas-prof-czarnek-we-wpolsce24-i-wazna-historia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.