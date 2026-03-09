„Orlen, by nie wyschnąć, drastycznie podnosi ceny na naszych stacjach. Dlatego Orlen ma paliwa zdecydowanie droższe niż pozostałe stacje, bo nie jest do tego przygotowany” – powiedział Daniel Obajtek na antenie Telewizji wPolsce24.
Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem programu Magdaleny Ogórek, gdzie odniósł się do sprawy drastycznej podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych w Polsce.
Zero pomysłu na zarządzanie firmą. Zero pomysłu na gospodarkę. Pewne rzeczy można bez problemu przewidzieć. W momencie gdy Donald Trump zabezpieczał źródła w Wenezueli, zabezpieczał również źródła na Grenlandii, bo powiedzmy sobie szczerze, tam amerykańskie firmy starają się o koncesję, w momencie gdy Chiny mocno czerpały z ropy z Iranu, to normalną rzeczą było, że prędzej czy później będzie konflikt, który spowoduje podniesienie cen ropy. I dziś to właśnie mamy. (…) Ceny ropy dzisiaj to ponad 90 dolarów za baryłkę…
