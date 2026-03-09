PiS walczy, żeby się nie rozpaść – powiedziała PAP marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W ten sposób skomentowała wybór Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera w rządzie, który po ewentualnej wygranej w wyborach w 2027 r. chciałoby utworzyć ugrupowanie.
Kandydaturę byłego szefa MEN wskazał w czasie sobotniej konwencji w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.
W ocenie Kidawy-Błońskiej prezes PiS potrafi przesuwać członków swojej partii „jak pionki na szachownicy”.
Nie wiadomo co będzie za półtora roku
— zastrzegła.
Widać, że PiS walczy, żeby się nie rozpaść. Szuka kandydata, który mógłby przynajmniej przez te półtora roku utrzymać wszystkie skrzydła czy frakcje w PiS-ie w jednej partii
– skomentowała.
Marszałek, która w niedzielę uczestniczyła w Gminnym Dniu Kobiet i w otwarciu Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle (Lubelskie) niedaleko granicy polsko-ukraińskiej, stwierdziła, że „siła zmian w Polsce to jest siła kobiet”.
Najważniejsze zmiany w Polsce – to, że zmieniamy się jako społeczeństwo, potrafimy się organizować, działać lokalnie, tworzyć organizacje – tak naprawdę robią kobiety. A kobiety w małych ośrodkach, właśnie w takich regionach jak tutaj, wykonały wielką pracę, żebyśmy stawali się nowoczesnym społeczeństwem
— mówiła PAP Kidawa-Błońska.
Remont ośrodka
Marszałek powiedziała uczestnikom uroczystości, że wyremontowany ośrodek jest efektem „marzeń, pracy i współpracy” oraz „wspaniałym prezentem dla wszystkich mieszkańców”.
Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka powiedziała podczas obchodów, że kobiety są aktywne w kołach gospodyń wiejskich, dbają o kulturę, tradycję, tożsamość i lokalny patriotyzm. – Oby więcej kobiet w polityce, oby więcej kobiet aktywnych – podkreśliła.
W jej ocenie, bolączką miejscowości takich jak Horodło jest wyludnianie się. Podkreśliła, że rząd myśli o potrzebach gmin w strefie nadgranicznej, a na wsparcie regionów przygranicznych Unii Europejskich doświadczonych wojną Rosji z Ukrainą Komisja Europejska przeznaczyła wsparcie kredytowe w wysokości 28 mld euro.
Kompleksowa modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle rozpoczęła się w 2024 r. Wybudowano m.in. salę widowiskową na 200 osób i rozbudowano pomieszczenia OSP. Inwestycja za ok. 9 mln zł otrzymała wsparcie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wcześniej tego dnia marszałek spotkała się z funkcjonariuszkami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Horodle.
