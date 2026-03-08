„Ludzi nie interesuje to, co zostało zrobione. Musimy powiedzieć, co zrobimy nowego, ale także skonfrontować rzeczywistość, w której dzisiaj żyją Polacy, która w wielu aspektach jest okrutna, z tą rzeczywistością, która była całkiem niedawno. Tylko dla porównania i pokazania, co w odpowiedzi na tę rzeczywistość w przyszłości zrobimy” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Rozmowa odbyła się podczas spotkania MeetUp z byłym szefem MEN w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości.
CZYTAJ WIĘCEJ: MeetUp z prof. Czarnkiem. Kandydat PiS na premiera deklaruje gotowość do rozmowy: „Z każdym, ale na argumenty”. Wspomniał o apelu żony
wPolityce.pl: Jaka jest droga do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych?
Prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera: Przez ciężką pracę i spotkania z ludźmi, wszędzie gdzie oni są, nawet w sołectwach. Będziemy tam jeździć, pokazywać nasz program, pokazywać rzeczywistość i konfrontować ją z tą, która była kiedyś, i pokazywać sposoby na rozwiązanie problemów Polaków. To jest droga do zwycięstwa
Ale potrzebne są także nowe propozycje, aby Prawo i Sprawiedliwość wyszło z pułapki mówienia o tym, jak rządziło.
Oczywiście, że będziemy mówić o przyszłości. Ludzi nie interesuje to, co zostało zrobione. Musimy powiedzieć, co zrobimy nowego, ale także skonfrontować rzeczywistość, w której dzisiaj żyją Polacy, która w wielu aspektach jest okrutna, z tą rzeczywistością, która była całkiem niedawno. Tylko dla porównania i pokazania, co w odpowiedzi na tę rzeczywistość w przyszłości zrobimy.
Czy śledzi Pan ataki na siebie? One pokazują, jak będzie wyglądało następnych kilkanaście miesięcy.
Jak jeszcze nie byłem kandydatem na premiera, to ich nie śledziłem, bo mnie średnio interesowały. Teraz wyspecjalizowana grupa śledzi je całą dobę. Nie dlatego, żebym się czegokolwiek obawiał, ale żeby wytropić kłamstwo i manipulację. Te trzeba dzisiaj obnażać błyskawicznie. Dlaczego przegraliśmy wybory w październiku 2023? Właśnie m.in. dlatego, że nie zareagowaliśmy na kłamstwo dot. tzw. afery wizowej, której nie było, a w którą wpuszczono w społeczeństwo i dopiero po jakimś czasie się ocknęliśmy, że trzeba obnażyć to kłamstwo. Było jednak już za późno i to nam zaszkodziło. To jest oczywiście tylko jedna z przyczyn porażki, ale niezwykle ważne. Będziemy reagować nie na konstruktywną krytykę, bo z nią chcemy się zmierzyć, ale na kłamstwa.
Kiedy dowiedział się Pan, że będzie kandydatem na premiera?
Ostatecznie dowiedziałem się w czwartek po południu.
Nie w momencie wywiadu prezesa Jarosława Kaczyńskiego na antenie Radia Maryja?
Akurat wtedy byłem na pielgrzymce. Ale przed wyjazdem rozmawialiśmy o różnych przymiarkach, ale ja jestem doświadczonym kandydatem na kandydata, więc żadnych przymiarek nie brałem jako tych, do których miałbym się przygotowywać. Kandydatem na kandydata byłem jakiś czas i nawet serio rozpatrywanym, ale tak żeby mi prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że to ostatecznie ja będę kandydatem, to to był czwartek.
Rozmawiał Jacek Karnowski
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754991-nasz-wywiad-prof-czarnek-to-jest-droga-do-zwyciestwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.