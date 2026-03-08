W ocenie prof. Mieczysława Ryby wybór prof. Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera to bardzo dobry ruch. „Nikt inny w PiS-ie, oprócz Przemysława Czarnka, nie jest w stanie o elektorat skutecznie powalczyć, elektorat Konfederacji. Czarnek reprezentuje takie, a nie inne poglądy i jest w tych poglądach wiarygodny” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl historyk i politolog KUL. Nasz rozmówca zwraca uwagę, że dziś to partie prawicowe cieszą się poparciem większości elektoratu, dlatego szanse na zwycięstwo nie są małe. „Przypomnę, że człowiek o takich właśnie poglądach niedawno wygrał wybory prezydenckie w Polsce” - podkreśla prof. Ryba.
Portal wPolityce.pl: Prof. Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera, ma skonsolidować ugrupowanie i zwyciężyć w wyborach. Jakim może być premierem?
Prof. Mieczysław Ryba: Na pewno o bardzo mocnym charakterze. Zresztą takie są czasy i taka jest dziś potrzeba. Proszę popatrzeć na prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy prezydenta Argentyny. Zwróćmy uwagę na różne rzeczy, choćby na wojnę przy naszej wschodniej granicy. Prof. Przemysław Czarnek to człowiek o bardzo silnym charakterze, wyjątkowo pracowity i bardzo dobrze wykształcony. Łączy wszystkie te cechy i jest jednoznaczny w swych poglądach, bo pamiętajmy, że mówimy o polityku jednoznacznie konserwatywnym, o poglądach katolicko-narodowych. Przypomnę, że człowiek o takich właśnie poglądach niedawno wygrał wybory prezydenckie w Polsce. Wydaje się, że to będzie bardzo ciekawy partner dla Karola Nawrockiego, jeśli rzeczywiście taki tandem będzie rządził Polską. Tu nie tylko chodzi o to, że PiS ma szansę zwyciężyć, ale o to, że to rządzenie Polską ma szansę na sukces.
Dlaczego uważa pan, że PiS ma przy obecnych notowaniach szansę wygrać wybory właśnie z takim kandydatem na premiera?
Aby rządzić samodzielnie potrzeba do 40-kilku procent poparcia, tyle trzeba ewentualnie do bezwzględnej większości. Widzimy, że cała scena polityczna, sympatie polityczne Polaków jednoznacznie przechyliły się na prawo. To nie jest już czas, kiedy obóz lewicowo-liberalny miał poparcie większości elektoratu, to poparcie ma dziś obóz prawicowy i to bardzo prawicowy. Mówimy tu nie tylko o PiS, ale i o dwóch Konfederacjach. W związku z czym nikt inny w PiS-ie, oprócz Przemysława Czarnka, nie jest w stanie o ten elektorat skutecznie powalczyć, elektorat Konfederacji. Czarnek reprezentuje takie, a nie inne poglądy i jest w tych poglądach wiarygodny. Drugą rzeczą są oczywiście coraz trudniejsze czasy, w których żyjemy, o czym już mówiłem.
Czyli przede wszystkim liczy się wiarygodność?
To są czasy, kiedy słabi ludzie się nie sprawdzają i wyborcy też nie szukają słabych ludzi, tylko właśnie mocnych, o mocnym charakterze, o mocnym intelekcie, sprawdzonych w boju. Prof. Czarnek jest odporny na różnego rodzaju presje. To nie jest polityk, który przestraszył się jednej czy drugiej pani wrzeszczącej z sejmowej mównicy. Stawał do boju i w wielu wypadkach odnosił zwycięstwo.
Niemal natychmiast został zaatakowany przez obóz Donalda Tuska, ale także przez liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Tak bardzo się go obawiają?
Przypisują prof. Czarnkowi to, że jest nieprzejednany, że trudno z nim zawrzeć jakiś sojusz. Okazuje się jednak, że spośród polityków - również tych konserwatywnych - jest chyba najbardziej lubiany, w sensie osobistym. Ma bardzo dobre relacje z ludźmi z jednej i drugiej Konfederacji, a jest teraz bardzo mocna rywalizacja między PiS-em a Konfederacjami, ale jeśli w przyszłości ktoś miałby mieć zdolność tworzenia nowej koalicji, to Czarnek jest chyba najlepszym wyborem prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Koalicja z Grzegorzem Braunem jednak nie wchodzi w grę. Prof. Czarnek powiedział dziś, że na 200 proc. Braun w jego rządzie się nie znajdzie.
Tak, i to jest powtórzenie kwestii, o której mówił już prezes Jarosław Kaczyński. Pamiętajmy, że to Donald Tusk chciał wepchnąć PiS w sojusz z Grzegorzem Braunem, co naturalnie dla elektoratu bardziej umiarkowanego jest straszakiem. To straszak, którym Tusk posługuje się cynicznie i wydaje mi się, że stąd tak jednoznaczne słowa Przemysława Czarnka oraz Jarosława Kaczyńskiego.
PiS będzie ostro rywalizował z Konfederacjami, zamiast snuć plany o przyszłej koalicji?
To nie jest czas na tworzenie koalicji, to jest czas na rywalizację. A wiemy, że to właśnie Grzegorz Braun wziął do tej pory najwięcej głosów PiS. W związku z czym oto będzie się w tej chwili toczyć ta batalia.
Trzeba będzie też coś zrobić z tymi, którzy dziś łamią prawo.
To jest oczywiste, bo skala łamania prawa i takiej realnej krzywdy wielu ludzi jest ogromna. Czasami podchodzi się do tego w sposób czysto formalny, jak do jakiejś politycznej gry, że gdzieś tam nie przestrzega się konstytucji, nie przestrzega się ustaw, albo ściga się posłów, czy też ich aresztowało. Łatwo w ten sposób mówić, ale to jest krzywda konkretnych ludzi. Ta krzywda schodzi niżej, bo dotyka zwykłych ludzi, którzy ośmielili się choćby powiedzieć coś na Jurka Owsiaka, czy kogoś podobnego. To są rzeczy już absolutnie przekraczające wszelkie standardy. Łamanie prawa jest tak nagminne i tak niewyobrażalne, że rozliczenie tego jest koniecznością. Tego bardzo obawia się Donald Tusk i myślę, że teraz jeszcze bardziej zaostrzy on prowadzoną wojnę domową. Przypomnijmy sobie, kiedy Tusk mówił o zakutych łbach.
Od kilkunastu godzin Adam Szłapka zajmuje się głównie hejtowaniem Przemysława Czarnka w mediach społecznościowych. Tym się powinien zajmować rzecznik rządu?
Polityka Donalda Tuska jest polityką „tweeterową”, więc i jego współpracownicy reagują w podobny sposób i podobnie komunikują się ze światem. To jest oczywiście żenujące. Proszę zwrócić uwagę, jakich oni mają posłów, na jak żenującym poziomie intelektualnym, niewyobrażalnie krzykliwych. Kompromitują się, bo jedyne co prezentują to wrzask. Niestety po tamtej stronie sceny politycznej z kadencji na kadencję ten poziom staje się coraz bardziej żenujący i prymitywny.
Dziękuję za rozmowę.
CZYTAJ TAKŻE:
— MeetUp z prof. Czarnkiem. Kandydat PiS na premiera deklaruje gotowość do rozmowy: „Z każdym, ale na argumenty”. Wspomniał o apelu żony
— NASZ WYWIAD. Czarnek kandydatem PiS na premiera. Prof. Domański: To oznacza konsolidację i spór z Konfederacją o utracony elektorat
— Bosak krytycznie wobec kandydatury prof. Czarnka na premiera: „Umoczony we wszystkie te rzeczy, które PiS robił, kiedy rządził”
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754990-ryba-wyborcy-nie-chca-slabych-ludzi-czarnek-ma-mocny-charakter
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.