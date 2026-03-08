W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości po godz. 17 rozpoczęło się spotkanie z prof. Przemysławem Czarnkiem, kandydatem PiS na premiera. Były szef MEN rozdał kobetom obecnym na MeetUp-ie kwiaty z okazji Dnia Kobiet.
Zanim głos zabrał były minister edukacji, wystąpienie miał wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
Najistotniejsza sprawa, o której dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, to przyspieszenie naszej prekampanii. Wchodzimy w fazę, którą można nazwać bardzo aktywną fazą dzięki naszemu kandydata na urząd premiera. To pan profesor Przemysław Czarnek już zdynamizował nasze działania. Będzie tylko szybciej i więcej. Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował kandydaturę prof. Przemysława Czarnaka, ale Komitet Polityczny PiS formalnie jednogłośnie poparł jego kandydaturę. Zapewniam, że będziemy bardzo aktywni
— powiedział były szef MON.
Następnie głos zabrał prof. Przemysław Czarnek. Swoje wystąpienie rozpoczął od złożenia życzeń kobietom z okazji Dnia Kobiet. Wspomniał również o rozmowie ze swoją żoną.
To jest niezwykle ważne, to co będzie się działo w najbliższych kilkunastu miesiącach. (…) Jestem w stanie spierać się z każdym na argumenty. Z każdym, ale na argumenty, a nie na hejt, kłamstwo, czy manipulację. Rozmawiałem dzisiaj długo z moją żoną i mówiła mi dokładnie to samo: „powiedz wszystkim, że i ja, nasze dzieci i ty, możemy odpowiadać na wszystkie pytania, bo nie mamy nic do ukrycia. Jesteśmy dumni z tego do czego doszliśmy. Jestem dumna z tego, do czego doszłam, jako doktor biologii. Powiedz, że możemy dyskutować o wszystkim, ale prosimy, aby nie kłamali, nie hejtowali, nie manipulowali”. Moja żona prosi zwłaszcza kobiety. To jest przeciekawe, że kobiety lewicy atakują kobietę za to, ze robi karierę, ma dzieci, ma wnuki i wszystko to zdobywa własną siłą
— powiedział.
