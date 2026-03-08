Choć rząd Donalda Tuska i jego główna siła - Koalicja Obywatelska, chętnie używa hasła „Robimy, nie gadamy” (tj. „pracujemy, nie chwalimy się”), to bardzo lubi chwalić się i to w dodatku często nie swoimi zasługami. Przykładem na to jest niska inflacja. Rzecznik rządu Adam Szłapka poległ na pytaniu, co konkretnie zrobił ten gabinet, aby wskaźniki inflacyjne były niskie. W dodatku… poległ w rozmowie z dziennikarzem TVN24.
Choć politycy Koalicji Obywatelskiej i ministrowie obecnego rządu lubią powtarzać, że zamiast chwalić się - ciężko pracują, to często widzimy, że bywa dokładnie odwrotnie. A dowodem na to jest fakt, że chwalą się albo tym, czego dokonali poprzednicy (a politycy KO często za rządów PiS byli takim inicjatywom przeciwni. Vide: zapora na granicy polsko-białoruskiej), albo tym, na co… rząd nie ma większego wpływu.
Jak to było z tą inflacją?
Tak jest chociażby w przypadku wskaźników inflacyjnych. Kiedy po pandemii COVID-19, która była wstrząsem dla całego świata, Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję na Ukrainę, w Polsce, jak i w dużej części świata, pojawił się problem wysokiej inflacji. W Polsce, dla ówczesnej opozycji, a dzisiejszej koalicji rządzącej, winny tego stanu rzeczy był nawet nie tyle rząd PiS, ale przede wszystkim prezes NBP Adam Glapiński. Dziś, kiedy mamy tę samą Radę Polityki Pieniężnej i na czele NBP nadal stoi prof. Glapiński, niska inflacja jest nagle… zasługą rządu Donalda Tuska. I to mimo że trudno doszukać się działań tego gabinetu, które obiektywnie doprowadziłyby do obniżenia wskaźników inflacyjnych.
Takich działań na antenie TVN24 szukał i nie mógł znaleźć nawet rzecznik rządu Adam Szłapka!
Ja rozumiem, że wy się chwalicie tą inflacją, bo każdy lubi mieć niskie wskaźniki inflacyjne, a nikt nie lubi mieć wysokich wskaźników inflacyjnych. Ale co rząd Donalda Tuska zrobił, żeby inflacja była mniejsza?
— zapytał swojego rozmówcę Konrad Piasecki, dziennikarz tej raczej sprzyjającej rządowi stacji.
Nie, to to jest szereg…
— zaczął Adam Szłapka, po czym Piasecki poprosił o „jedną rzecz z tego szeregu”.
To są na przykład kwestie wiarygodności na rynkach, na przykład kwestie związane z z funduszami europejskimi no to są takie rzeczy, które wpływają
— powiedział rzecznik rządu. Dopytywany, w jaki sposób wiarygodność na rynkach wpływa na inflację, Adam Szłapka wskazał, że przyciąga ona inwestorów.
Duża część rozwoju gospodarczego jest nie tylko przez konsumpcję, ale przez inwestycje
— dodał.
Dziennikarz odparł, że w Polsce nie ma obecnie wysokiego wskaźnika inwestycji.
No nie, no…
— wykrztusił Adam Szłapka.
O co rzecznik rządu podejrzewa Adama Glapińskiego?
Piasecki zwrócił uwagę, że ani nie mamy wysokiego poziomu inwestycji, a co więcej, wskaźnik inwestycji także nie ma dużego wpływu na inflację. Inaczej jest np. z energetyką.
Po covidzie i po 2022 r. rząd Morawieckiego rzeczywiście rzucił dużo pieniądza na rynek. To wszystko spowodowało inflację. Natomiast bardziej Rada Polityki Pieniężnej ma wpływ na inflację, a nie rząd
— powiedział prowadzący.
Co na to rzecznik rządu?
Przepraszam. A przypomni pan sobie, w jaki sposób RPP, wtedy zresztą absolutnie na zamówienie polityczne, bo pamiętamy, jak działał Glapiński, działała z wysokością stóp procentowych
— stwierdził.
Na uwagę Konrada Piaseckiego, że zarówno wówczas, jak i obecnie, w RPP zasiadali ci sami ludzie, Adam Szłapka odparł:
Tylko że wtedy specjalnie działano tak, żeby kwestie kredytów były tuż przed wyborami, żeby specjalnie je zaniżać.
Tak samo, jak z kwestią cen…
— zaczął rzecznik rządu.
Czy chce pan powiedzieć, że wtedy Rada Polityki Pieniężnej specjalnie działała tak, żeby inflacja była wyższa?
— zapytał dziennikarz TVN.
No tak to wygląda
— odparł Adam Szłapka.
„Totalny bełkot, brak podstawowej wiedzy”
Ten kiepski występ rzecznika rządu skomentował na portalu X poseł PiS Janusz Kowalski.
Myślałem, że to fejk. Niestety. Ten niepoważny facet Adam Szłapka - znany hejter i troll internetowy - jest rzecznikiem rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Naszej Ojczyzny. Totalny bełkot, pomieszanie z poplątaniem, brak podstawowej wiedzy. Szkoda Polski
— napisał.
A rzecznik rządu mógł po prostu zakrzyknąć: „robimy, nie gadamy!”. Być może nie byłaby to odpowiedź zadowalająca dla dziennikarzy czy widzów, ale przynajmniej zrobiłby coś, co potrafi.
