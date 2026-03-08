„Profesor Czarnek jest twarzą procesu, będzie bardzo intensywnie jeździł po Polsce. Tak robił dotychczas, ale teraz już z nową rolą, jak sam określił - maszynisty w pociągu dużej prędkości, polskim pociągu dużej prędkości. Celem jest doprowadzenie do powrotu Polski na ścieżkę rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa” - powiedział szef KP PiS Mariusz Błaszczak w programie „Raport Extra” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do nominacji byłego ministra edukacji na kandydata na premiera z ramienia PiS.
Dlaczego Polski SAFE 0% jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż europejski SAFE?
Przede wszystkim dlatego, że nie uzależnia nas od oligarchów unijnych, ponieważ Unia Europejska wykorzystuje tego rodzaju mechanizmy, próbując wpływać na politykę państw tworzących Unię. Przykładem chociażby Mercosur
— wyjaśnił były szef MON.
Rząd Donalda Tuska sprawia wrażenie, jakby usłyszał ultimatum z Brukseli, czytaj z Berlina, że za wszelką cenę muszą zaciągnąć szkodliwą pożyczkę. Zapewne chodzi o to, żeby uzależnić Polskę od decyzji, które będą podejmowane poza Polską - w Brukseli albo Berlinie. Jest to także próba wepchnięcia Polski do strefy euro, co byłoby bardzo niekorzystne
— dodał szef KP PiS.
Tusk zaakceptuje rozwiązanie przedstawione przez prezydenta i prezesa NBP?
Jest bardzo charakterystyczne, że Donald Tusk odezwał się dopiero dobę po tym, jak prezydent Nawrocki z profesorem Glapińskim taką propozycję przedstawili
— zakończył wątek Błaszczak.
Prof. Czarnek kandydatem na premiera PiS
Jaką politykę będzie prowadzić kandydat na premiera PiS prof. Przemysław Czarnek, żeby przekonać wyborców?
To będzie polityka kontynuacji dorobku rządu Prawa i Sprawiedliwości. W dziedzinie, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czyli obronności
— wyjaśnił były szef MON.
Misja pana profesora Przemysława Czarnka sprowadza się do tego, żeby przekonać tych, którzy głosowali na PiS w roku 2015, 2019, a odeszli od PiS, żeby wrócili
— dodał.
„Piekło kobiet”, kto się do niego przyczynił?
Dziś jest Dzień Kobiet. Wczoraj profesor Czarnek mówił o piekle kobiet, jakie Donald Tusk zgotował paniom poprzez likwidację izb porodowych i nieludzkie podejście
— powiedział wiceprezes PiS.
Profesor Czarnek jest twarzą procesu, będzie bardzo intensywnie jeździł po Polsce. Tak robił dotychczas, ale teraz już z nową rolą, jak sam określił - maszynisty w pociągu dużej prędkości, polskim pociągu dużej prędkości. Celem jest doprowadzenie do powrotu Polski na ścieżkę rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa
— skonkludował Błaszczak.
