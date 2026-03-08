W Dzień Kobiet partia Razem zorganizowała konwencję „Silne Razem”, na której podsumowano „osiągnięcia” rządu Koalicji 13 Grudnia na rzecz Polek. Ugrupowanie Adriana Zandberga nie pozostawiło suchej nitki na ekipie Donalda Tuska. W obronie kolegów stanęła Anna Maria Żukowska z Lewicy, ale w odpowiedzi otrzymała listę działań rządu, która negatywnie wpływają na bezpieczeństwo i komfort kobiet.
W Dzień Kobiet, partia Razem zorganizowała konwencję podsumowującą realizacje obietnic rządu składanych kobietom.
Dwa lata temu wychodziłyśmy na ulicę i czułyśmy, że jesteśmy silne razem. Czułyśmy, że możemy coś zmienić. Potem poszłyśmy tłumnie do wyborów wierząc, że naprawdę może się to odmienić, że zmiana może się wydarzyć, że możemy stworzyć państwo, w którym kobiety nie będą musiały się bać
— przypomniała Aleksandra Owca, współprzewodnicząca Razem, otwierając konwencję.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mocne słowa prof. Czarnka! „Tusk i lewaczki od Czarzastego urządzają w Polsce piekło kobiet”. Zwrócił uwagę na katastrofę demograficzną
Tymczasem, jak kontynuowała, dwóch latach od wyborów, tysiącom kobiet, które pracują w budżetówce, zamrożono płace, zamykane są kolejne przedszkola i porodówki.
A jeśli jesteś w ciąży niechcianej, czy w ciąży zagrożonej, państwo również ci nie pomoże, bo to drakońskie, barbarzyńskie prawo, które wprowadził PiS, zostało kompletnie bez zmian
— wymieniała.
Polki potrzebują „uczciwego państwa”
Owca zaznaczyła, że Polki potrzebują „uczciwego państwa, które stoi po stronie normalnie pracujących obywatelek”, które jest wzmocnieniem i oparciem wtedy, kiedy najbardziej go potrzebują. A, jak dodała, takiego państwa nie zbuduje obecny rząd.
Oceniła, że obecny rząd nie wprowadzi żadnych zmian, ponieważ woli trwać w „zgniłym układzie, który sprzyja ich lobbystom, kolegom czy politycznym sojusznikom”. Dlatego też, aby przyszła zamiana, trzeba ją wywalczyć.
Dlatego właśnie budujemy siłę, która stanie po stronie ludzi. Dlatego budujemy Razem
— akcentowała.
CZYTAJ TAKŻE: Protest przedstawicieli szpitali przed resortem zdrowia. „Przez pół roku oczekiwaliśmy działań. Efekt jest odwroty”; „Mamy destabilizację”
„To jest hańba”
Głos zabrała także m.in. przewodnicząca koła poselskiego Razem posłanka Marcelina Zawisza, która zwróciła uwagę na kwestie zdrowotne. Jak przypomniała, w 2025 roku zamkniętych zostało 25 porodówek, a w styczniu tego roku - 18.
Jeśli kobieta musi jechać dwie godziny do porodu, to istnieje prawdopodobieństwo, że ona po prostu nie zdąży. Zamiast rodzić na szpitalnym łóżku, będzie rodziła w samochodzie, na stacji benzynowej, gdzieś po drodze. W XXI wieku, w środku Europy, to jest hańba
— powiedziała.
Polityk oceniła, że zamykanie porodówek w mniejszych miejscowościach podyktowane jest jedynie przyczynami finansowymi, ponieważ, według rządzących „poród, porodówka ma się opłacać”.
Zadaniem szpitali jest ratowanie życia i zdrowie oraz zapewnianie kobietom i dzieciom bezpieczeństwa
— zaznaczyła.
W opinii Zawiszy decyzje dotyczące zamykania porodówek spowodują, że standardy opieki okołoporodowej będą tylko i wyłącznie dla kobiet w dużych miastach, a te z mniejszych miejscowości będą ich pozbawione. Jak tłumaczyła, doprowadzi to do sytuacji, w której o bezpiecznym porodzie będzie decydował kod pocztowy. Jednak do takiej sytuacji absolutnie nie można doprowadzić.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Myszków, Starachowice czy Hrubieszów. Znikają nawet najlepsze małe porodówki. „Ani MZ, ani NFZ tego nie dostrzegają”
To jest igranie życiem kobiet, życiem dzieci. Polska naprawdę nie musi sprzedawać bezpieczeństwa kobiet w imię zysków prywatnych klinik. Polska naprawdę może zadbać, jako dwudziesta gospodarka świata, o rodzące kobiety
— apelowała.
„Sukcesy” Koalicji 13 Grudnia ws. kobiet
Poseł Anna Maria Żukowska postanowiła stanąć w obronie szefa Koalicji 13 Grudnia
Co takiego zrobił według Was „przeciwko” matkom?
— zapytała na portalu X.
Odpowiedziała jej Owca, która zaczęła wyliczać „osiągnięcia” Koalicji 13 Grudnia w tej kwestii…
18 zamkniętych porodówek tylko przez pierwsze 4 tygodnie roku. Zamykane przedszkola publiczne w całym kraju. ZUS ścigający pracujące matki, domniemanie winy i wzrost o 800% liczby spraw z odebraniem lub zmniejszeniem wysokości macierzyńskiego. To tak pierwsze z brzegu
— skomentowała.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dramat! 18 porodówek zamkniętych w miesiąc. Co na to Kotula? Zaczęła mówić o… rządach PiS. Sroczyński nie wytrzymał: „No oczywiście…”
— TYLKO U NAS. Ekipa Tuska likwiduje porodówki. Sójka nie pozostawia złudzeń: „To jest igranie z życiem i zdrowiem matki oraz dziecka”
xyz/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754971-ekipa-tuska-pod-ostrzalem-ws-kobiet-razem-obnazylo-sukcesy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.