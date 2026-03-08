PiS wyciągnie PSL z Koalicji 13 Grudnia? Zgorzelski napina muskuły. Kowalski celnie: "Wybraliście drogę tęczowej przystawki Tuska"

  • Polityka
  • opublikowano:
Piotr Zgorzelski / autor: Fratria
Piotr Zgorzelski / autor: Fratria

Nigdy nie było i nie będzie jakiejkolwiek koalicji PSL z PiS” - zapewnił wicemarszałek Piotr Zgorzelski na portalu X. Politycy Prawa i Sprawiedliwości są podobnego zdania. Janusz Kowalski i Jacek Ozdoba dali jasno do zrozumienia, że taki mariaż nie wchodzi w grę.

Polskie Stronnictwo Ludowe nie przeżywa ostatnio zbyt dobrego okresu. Kolejne sondaże pokazują, że PSL samodzielnie nie ma szans, żeby dostać się do Sejmu. W ostatnim badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski partia Władysława Kosiniaka-Kamysz uzyskała zaledwie 3,8 proc. - spadek o 1,2 pkt. proc. W praktyce oznacza to, że jeżeli taka sytuacja się utrzyma, to „ludowcy” będą musieli szukać kolejnego koalicjanta.

Do tej pory PSL udawało się przekraczać próg wyborczy z ugrupowaniem Pawła Kukiza, a ostatnio z Polską 2050 w ramach Trzeciej Drogi (koalicja zakończyła swój żywot). Patrząc obiektywnie spektrum działania „ludowców” w obszarze koalicyjnym jest bardzo wąskie, jeżeli nie żadne.

Nie będzie jakiejkolwiek koalicji PSL z PiS”

Mimo fatalnej sytuacji swojej partii wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski postanowił, że wystosuje jasną deklarację.

Nigdy nie było i nie będzie jakiejkolwiek koalicji PSL z PiS

— napisał na portalu X.

Nigdy nie będzie koalicji, bo my jesteśmy partią demokratyczną, a Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która łączy się z innymi ugrupowaniami tylko po to, żeby je zanihilować

— dodał w kolejnym wpisie Zgorzelski.

Żadnej koalicji z PSL!”

Na oświadczenie Zgorzelskiego zareagowali politycy PiS. Oni również nie widzą możliwości do współpracy.

Potwierdzam - żadnej koalicji z PSL! Wybraliście drogę tęczowej przystawki Tuska i razem niszczycie z nim Polskę. Kropka

— odpowiedział poseł Janusz Kowalski.

No tak bliżej Wam do Jachiry, Zielińskiej, Giertycha, Treli, Nitrasa

— dodał europarlamentarzysta Jacek Ozdoba.

xyz/X

