„Wyborcy Konfederacji doskonale pamiętają, co się działo 3 lata temu i nie chcą powrotu rządu PiS. Nie chcą patologii rządu Tuska. Chcą uczciwego i dobrze zorganizowanego państwa. Moim zdaniem Przemysław Czarnek go nie gwarantuje” - powiedział wicemarszałek Krzysztof Bosak na antenie Polsat News, odnosząc się do wyboru byłego ministra edukacji na kandydata na premiera PiS.
Prof. Przemysław Czarnek został nominowany jako kandydat na premiera z ramienia PiS. Prezes Jarosław Kaczyński upatruje w byłym ministrze sprawiedliwości lokomtywę napędową do walki w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2027 roku.
Wicemarszałek Krzysztof Bosak został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego: „Co dla Konfederacji oznacza wybór prof. Czarnka na kandydata na premiera? Jeśli PiS przejmie władzę, czy Konfederacja zgodzi się na takiego szefa rządu i koalicję z premierem Przemysławem Czarnkiem?”.
Konfederacja zyskała w ostatnich wyborach właśnie dlatego, że ten rząd wyglądał tak jak wyglądał i znajdowali się w nim tacy ludzie jak Przemysław Czarnek
— powiedział lider Konfederacji.
„PiS rozpoczyna nową operację propagandową”
Przypomnijmy, że nasi wyborcy uczestniczyli m.in. w protestach przeciwko „Lex Czarnek” i „Lex Czarnek 2”, które ograniczały nauczanie domowe i uderzały środowiska obywatelskie, które biorą edukację w swoje ręce. Przemysław Czarnek odpowiada za program „Willa+”, czyli uwłaszczenie nomenklatury pisowskiej na majątku publicznym, gdzie było to kompletnie nieuzasadnione, ale napisali sobie ustawę i przywłaszczyli sobie budynki
— dodał Bosak.
Afera Collegium Humanum nie miałaby miejsca, gdyby Przemysław Czarnek prawidłowo sprawował nadzór nad szkolnictwem wyższym i przyjrzał się procesowi uproszczonego wydawania dyplomów dla polityków swojej własnej partii i ludzi z nią związanych. Można by ciągnąć różnego rodzaju nieprawidłowości, skandale czy kontrowersje
— powiedział wicemarszałek Sejmu.
Widać, że PiS rozpoczyna nową operację propagandową. My przypominamy, że częścią establishmentu, którą nasi wyborcy ocenili negatywnie, jest człowiek, którego prezes PiS zaproponował na premiera
— stwierdził Bosak.
Wyborcy Konfederacji „nie chcą powrotu rządu PiS”
Poznałem Przemysława Czarnka w trakcie konsultacji u prezydenta Andrzeja Dudy ws. zmian w sądownictwie, podczas których jego linia była taka, że: „Wszystko zrobiliśmy ok, nie ma problemu. O co ta sprawa?”. Parę lat później każdy może sobie ocenić czy wszystko było „ok”. Moim zdaniem było bardzo nie „ok”
— dodał lider Konfederacji.
To jest człowiek, który był umoczony we wszystkie te rzeczy, które PiS robił, kiedy rządził. Manipulacje Donalda Tuska, który mówi, że to jest „Konfederacja 3.0”, to jest absurd. Tusk jak zwykle próbuje bazować na tym, że wyborcy mają pamięć złotej rybki i nie pamiętają, co się działo 3 lata temu. Wyborcy Konfederacji doskonale pamiętają, co się działo 3 lata temu i nie chcą powrotu rządu PiS. Nie chcą patologii rządu Tuska. Chcą uczciwego i dobrze zorganizowanego państwa. Moim zdaniem Przemysław Czarnek go nie gwarantuje
— zakończył Bosak.
