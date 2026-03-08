Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek powiedział, że nie ma możliwości, by w jego rządzie znalazł się Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej). „Ktoś, kogo środowisko broni pomników Armii Czerwonej przed dekomunizacją, środowisko, które składa wyrazy współczucia z okazji śmierci kogoś, kto był dyktatorem, i który wymordował mnóstwo Irańczyków, to jest człowiek, który absolutnie nie nadaje się do jakiegokolwiek rządu” - powiedział jasno kandydat na premiera w Polsat News.
Prof. Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Wybór byłego ministra edukacji i byłego wojewodę lubelskiego został przyjęty przez zgromadzonych w hali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie z wielkim entuzjazmem.
CZYTAJ TAKŻE: Przemówienie prof. Czarnka! „Mamy święty obowiązek pomnożyć dziedzictwo, harować dla Polski i przekazać to dziedzictwo następcom”
Na 200 proc. nie
Prof. Pzemysław Czarnek został zapytany dziś w Polsat News, czy w swoim rządzie widziałby Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej, który po ataku USA i Izraela na Iran odwiedził irańską ambasadę w Warszawie, aby złożyć kondolencje z powodu śmierci ajatollaha Alego Chameneia.
Nie ma takiej możliwości”
— odpowiedział polityk PiS i dodał, że nie ma takiej możliwości „na 200 proc.”
To jest człowiek, który absolutnie nie nadaje się do jakiegokolwiek rządu
— dodał kandydat na premiera, który był też dopytywany, czy w związku z tym nie chce też „żadnej koalicji z jego partią”.
Ktoś, kogo środowisko broni pomników Armii Czerwonej przed dekomunizacją, środowisko, które składa wyrazy współczucia z okazji śmierci kogoś, kto był dyktatorem, i który wymordował mnóstwo Irańczyków, to jest człowiek, który absolutnie nie nadaje się do jakiegokolwiek rządu
— podkreślił polityk PiS.
A Morawiecki?
Kandydat PiS na premiera mówił też o roli Mateusza Morawieckiego, którą były premier mógłby odegrać, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne.
Pan premier Mateusz Morawiecki jest tak samo radykalny jak ja? Ja nie rozumiem tego pojęcia. Jak ktoś mówi, że jest kobieta i mężczyzna, to to jest radyklane, czy mówi prawdę? Jeśli ktoś mówi, że jest mama i tata, to jest radyklane czy mówi prawdę? Jeśli ktoś mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, to jest radykalne czy mówi prawdę? Mówi prawdę. Cała wolność jest oparta na prawdzie
— powiedział Czarnek. Dodał, że „jeżeli nie będziemy realizować prawdy, to nie będzie wolności”.
Zapewniam, że Mateusz Morawiecki myśli dokładnie tak samo
— oświadczył wiceprezes PiS.
CZYTAJ TAKŻE:
— Mocne słowa prof. Czarnka! „Tusk i lewaczki od Czarzastego urządzają w Polsce piekło kobiet”. Zwrócił uwagę na katastrofę demograficzną
— Prof. Czarnek dosadnie! Dostało się „pseudokonserwatywnej partii” i jej projektowi. „Nowy model rodziny: czterech pancernych i psiecko”
Robert Knap
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754956-zdecydowane-slowa-prof-czarnka-o-braunie-i-przyszlym-rzadzie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.