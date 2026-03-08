Po co jej to było? Żukowska chciała zdyskredytować Bartosiaka. Szef "S&F" nie wytrzymał: "Pani głupota dawno już by wyfrunęła na wolność"

Pani aparat poznawczy nie był w stanie pojąć, że właśnie to są ważne sprawy i prawdziwa wiedza. Smutny dowód upadku poziomu części polityków” - stwierdził Jacek Bartosiak na portalu X, odnosząc się do wpisu Anny Marii Żukowskiej. Posłanka Lewicy skomentowała wcześniej wypowiedź szefa „Strategy&Future” w Kanale Zero, który powiedział, że w kwestii konfliktu pomiędzy USA i Izraelem a Iranem „nie sam potencjał wojskowy rozstrzygnie tę wojnę”.

Jacek Bartosiak był gościem w Kanale Zero. Szef „Strategy&Future” wyjaśniał zawiłości związane z konfliktami zbrojnymi na świecie. Odniósł się do starcia pomiędzy USA i Izraelem a Iranem.

Wojny wygrywa się nie statystykami potęgi, tylko złamaniem punktu ciężkości przeciwnika (…) Nie sam potencjał wojskowy rozstrzygnie tę wojnę

— powiedział.

Wypowiedź Bartosiaka postanowiła skomentować Anna Maria Żukowska.

Ble ble ble… Zero konkretów, za to dużo paplania

— napisała na portalu X.

Pani głupota dawno już by wyfrunęła”

Szef „Strategy&Future” nie pozostał dłużny i odpowiedział Żukowskiej.

Tym razem odpowiem: właśnie dostała Pani ode mnie solidną porcję wiedzy na tematy strategiczne, info nie z magla ani z Wikipedii, w tym o tym jak się prowadzi wojny, ale Pani aparat poznawczy nie był w stanie pojąć, że właśnie to są ważne sprawy i prawdziwa wiedza. Smutny dowód upadku poziomu części polityków. Gdyby nie było sufitów Pani głupota dawno już by wyfrunęła na wolność

— zripostował na X.

