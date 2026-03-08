Nie tylko Donald Tusk. Również i jego ministrowie, politycy koalicji 13 grudnia przeprowadzili w swoich komentarzach ostre uderzenia wymierzone w prof. Przemysława Czarnka - kandydata PiS na premiera. „Chcecie cofnąć Polskę w rozwoju o 100 lat”; „Takiemu maszyniście jak Przemysław Czarnek jedyne co odjedzie to peron”; „Jest bardzo dobrym kandydatem na premiera - bliskiego mi Afganistanu” - szarżowali i atakowali przedstawiciele rządu. Ależ ten wybór ich zabolał!
Jest kandydat PiS na premiera
Podczas konwencji PiS w Krakowie prezes Jarosław Kaczyński wskazał kandydata partii na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Został nim wiceprezes PiS, b. minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.
Nie tylko wpis Donalda Tuska, ale także inne reakcje - ze strony innych polityków koalicji 13 grudnia wyraźnie pokazują, jaka nerwowość zapanowała w tymże obozie.
Koalicja 13 grudnia wściekle atakuje
Więcej brudnej energii, mniej bezpieczeństwa i mniej współpracy z Europą! Na dodatek sprowadzenie kobiet do roli inkubatorów - to jest najnowszy pomysł PiS na ratowanie pikujących notowań. Chcecie cofnąć Polskę w rozwoju o 100 lat żeby tylko zabrać trochę głosów zjadającym Was obu Konfederacjom. Kosztem przyszłości Polek i Polaków!
— atakował na X wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
Z kolei wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski w swoim wpisie wpisie w niskim sylu drwił, że jego zdaniem „Przemysław Czarnek jest bardzo dobrym kandydatem na premiera - bliskiego mi Afganistanu”.
Tam jego koncepcje, na przykład w dziedzinie edukacji, już są realizowane
— napisał.
Do przeszłości prof. Czarnka jako ministra edukacji w rządzie PiS nawiązała także (politycznie zakrzywiając rzeczywistość) Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050 i minister funduszy i polityki regionalnej.
Dziś w Krakowie klasę średnią „brał w obronę” Minister, który: przez trzy lata odmawiał nauczycielom podwyżek. Klepnął w rządzie dopłaty do kredytów, które wysłały ceny mieszkań w kosmos. Firmował w tym samym rządzie (poprzez zwiększenie progu dla ryczałtowców do 10 mln) luki podatkowe dla najbogatszych. Pierwsze i drugie już naprawiliśmy. Teraz czas na uczciwe podatki. Takiemu maszyniście jak Przemysław Czarnek jedyne co odjedzie to peron
— szarżowała.
Mocne fragmenty z wystąpienia prof. Czarnka widocznie zabolały Katarzynę Kotulę z Lewicy, sekretarz stanu w KPRM…
Dobra rada dla kolegów i koleżanek z Koalicji 15X. Z całym szacunkiem, ale zamiast komentować dzisiejsze słowa Czarnka na temat kobiet, róbmy swoje! Zliberalizujmy prawo do przerywania ciąży i dajmy kobietom poczucie bezpieczeństwa od porodówek, przez miejsca pracy, dostępne mieszkania, po godną emeryturę, a nie będziemy musieli ścigać się na cięte riposty z tymi, którzy zgotowali kobietom w Polsce prawdziwe piekło kobiet, a dziś płaczą nad demografią
— napisała Kotula.
Paskudna grafika KO
Jeszcze dalej poszedł profil Koalicji Obywatelskiej w serwisie X, prezentując grafikę rodem z „Soku z Buraka”, prezentując w propagandowej wizji np. Grzegorza Brauna jako ministra obrony narodowej.
To nie są tylko nazwiska. To konkretna wizja Polski: odizolowanej, skłóconej i radykalnej
— przypuszczono atak.
Poseł PiS Michał Wójcik zwrócił uwagę na antenie Telewizji wPolsce24, że przeciwnicy polityczni „boją się” prof. Czarnka, który „twardym zawodnikiem”, dlatego będą go atakowali. To właśnie widać dokładnie ww. wpisach ministrów i polityków koalicji 13 grudnia.
kpc/PAP/X
