"Gratulacje Przemku!". Mentzen zaczyna uszczypliwie i kieruje pytania. Prof. Czarnek reaguje: "Odpowiem Ci kompleksowo"

Sławomir Mentzen postanowił w osobliwy sposób „pogratulować” prof. Przemysławowi Czarnkowi ogłoszenia go kandydatem PiS na premiera. Jeden z liderów Konfederacji, obok pewnych uszczypliwości politycznych, skierował do niego dziewięć pytań. Prof. Czarnek zareagował na ten wpis.

Dziś w hali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił kandydata na premiera - został nim prof. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, poseł, były minister edukacji i nauki, a także były wojewoda lubelski.

Gratulacje Przemku!” i 9 pytań od Mentzena

Wieczorem osobliwe gratulacje złożył Czarnkowi jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Do swoistych kąśliwych uwag załączył bowiem dziewięć pytań.

Gratulacje Przemku! Jak widzę Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego

— napisał Mentzen w serwisie X i jak dodał: „Z tej okazji mam do Ciebie kilka pytań”.

1. Jak oceniasz politykę covidową PiS?

2. Zamknąłbyś ponownie szkoły? A co myślisz o zamknięciu kościołów?

3. Jak oceniasz zgodę MM na Zielony Ład, KPO, unijne podatki i unijny dług?

4. Czy dalej jesteś za KSeF i systemem kaucyjnym, które wprowadziliście?

5. Co sądzisz o polityce migracyjnej PiS?

6. Nowy Ład był dobrą reformą?

7. Akceptujesz w całości politykę rządu PiS względem Ukrainy?

8. Co myślisz o zmianie ustawy o IPN pod dyktando Izraela w kilka godzin?

9. Czy Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym?

— zaserwował polityk i zakończył swój wpis słowami: „Czekam na odpowiedzi i życzę powodzenia!”.

Drogi Sławku”

Kandydat PiS na premiera odpowiedział.

Drogi Sławku. Dziękuję Ci za szczere - jak mam nadzieję - gratulacje. Podyskutujmy. Odpowiem Ci kompleksowo na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Prywatnie i publicznie. Bo i ja i Ty - jak wierzę - mamy to samo zdanie, które już kilka miesięcy temu Ci napisałem na X…. Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu prawicy

— czytamy.

