Kandydat PiS na premiera w swoim wystąpieniu na krakowskiej konwencji nie zostawił suchej nitki na projekcie o statusie osoby najbliższej. „Mówią, że są konserwatystami i stworzyli projekt. To jest projekt tzw. małżeństw homoseksualnych. Tylko nazwali to statusem osoby najbliższej” - puntkował prof. Przemysław Czarnek. „To jak to nie jest małżeństwo, to ja się pytam tych kolegów z tej pseudokonserwatywnej partii, to dlaczego nie trzech chłopów? Rozmachu więcej, nowoczesności! Czterech, pięciu! Nowy model rodziny: czterech pancernych i psiecko” - mówił.
„To jest projekt tzw. małżeństw homoseksualnych”
Podczas wystąpienia w krakowskiej hali „Sokoła” prof. Czarnek mocno odniósł się do kwestii kryzysu demograficznego w Polsce i jak wskazał, „jest zupełnie oczywiste, że się dzieci się rodzą wówczas, kiedy się promuje rodzinę, kiedy się promuje małżeństwo”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Mocne słowa prof. Czarnka! „Tusk i lewaczki od Czarzastego urządzają w Polsce piekło kobiet”. Zwrócił uwagę na katastrofę demograficzną
Były szef MEN skomentował w dosadnych słowach projekt o statusie osoby najbliższej, wbiając szpile w PSL, choć nie wymienił wprost nazwy tej formacji.
Co - to państwo - proponuje w obliczu katastrofy demograficznej? Promuje małżeństwo? Nie. To państwo przy pomocy tzw. konserwatystów z partii, której znów nie nazwę przez litość, ze względu na jej historię przedwojenną, mówią, że są konserwatystami i stworzyli projekt. To jest projekt tzw. małżeństw homoseksualnych. Tylko nazwali to statusem osoby najbliższej
— punktował kandydat PiS na premiera.
I mówią: „Ale to nie jest małżeństwo. Przecież gdyby małżeństwo, to byłoby małżeństwo. Tak, konstytucja chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, ale my nie robimy małżeństwa, tylko związek osoby najbliższej”
— dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ: NA ŻYWO. Prezes Jarosław Kaczyński odsłania karty! Prof. Przemysław Czarnek kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera
„Czterech pancernych i psiecko”
Tak? To jak to nie jest małżeństwo, to ja się pytam tych kolegów z tej pseudokonserwatywnej partii, to dlaczego nie trzech chłopów? Rozmachu więcej, nowoczesności! Czterech, pięciu! Nowy model rodziny: czterech pancernych i psiecko
— mówił dosadnie prof. Czarnek.
I byłoby to śmieszne, gdyby nie było tragiczne, bo to jest promowanie antyrodziny, antyzwiązku odpowiedzialnego
— dodał.
Bo związek małżeński ma funkcje, których nie spełni żaden inny związek. I tę odpowiedzialność na siebie biorą mężczyzna i kobieta, mąż i żona, mama i tata. Tak, mężczyzna i kobieta, bo u nas jakoś nie przyjęły się półbaby, półchłopy, ćwierćbaby, ćwierćchłopy. Nie ma innych płci, jest kobieta i mężczyzna. Tak jakoś wyszło
— kontynuował.
I o kobietę będziemy się troszczyć
— zapewnił kandydat PiS na premiera.
CZYTAJ TAKŻE:
— Przemówienie prof. Czarnka! „Mamy święty obowiązek pomnożyć dziedzictwo, harować dla Polski i przekazać to dziedzictwo następcom”
— Kandydat PiS na premiera mówi jasno: W polskim interesie jest dalsza pomoc Ukrainie. „Ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego”
— Prof. Czarnek: „Rodzina Radia Maryja, której jestem dumnym członkiem, będzie miała piękną Polskę już za chwilkę”
Adam Kacprzak/X/wPolityce.pl
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754931-czterech-pancernych-i-psiecko-prof-czarnek-dosadnie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.