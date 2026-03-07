WIDEO

Kandydat PiS na premiera mówi jasno: W polskim interesie jest dalsza pomoc Ukrainie. "Ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego"

Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek, prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski
Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek, prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski / autor: PAP/Łukasz Gągulski, Fratria

Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek podkreślił w swoim wystąpieniu podczas konwencji, że Polska wciąż będzie pomagać Ukrainie w walce z Rosją, ale - jak dodał - nasz kraj żąda szacunku od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskich władz. Wskazał, że Polska musi znaleźć w Ukrainie „partnera, a nie bezczelność”.

Polska może być liderem regionu

W trakcie wystąpienia wiceprezes PiS, b. minister edukacji prof. Przemysław Czarnek zaznaczył, że należy z Polski uczynić lidera naszej części Europy i świata, Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza.

Musimy z Polski uczynić państwo, które będzie dbało o swoją godność, państwo, które może być partnerem dla wszystkich, może pomagać Ukrainie tak, jak to zrobiliśmy za rządów PiS. Mateusz Morawiecki zrobił to od razu

— mówił.

Żądamy szacunku od pana Zełenskiego”

Jak zaznaczył, w polskim interesie jest dalsza pomoc Ukrainie, aby „Ruski nie wjechał do Polski”.

Ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego, od władz Ukrainy

— grzmiał. Prof. Czarnek ocenił, że to dzięki Polsce i rządowi PiS „Ukraina jeszcze żyje i niech żyje”.

Niech przetrwa tę napaść brutalną putinowskiej Rosji. (…) W tym interesie będziemy pomagać, ale będziemy pomagać, jeśli we władzach Ukrainy będziemy mieć partnera, a nie bezczelność

— zaznaczył.

Jak mówił prof. Czarnek, bezczelność Ukrainy - w kontrze do otwartego serca Polaków - widzi m.in. w dalszym blokowaniu możliwości ekshumacji na Wołyniu.

I dalej z nami grają. Nie będzie więcej z nami grać!

— podkreślił.

Adam Kacprzak/PAP/X

