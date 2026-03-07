Kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek podkreślił w swoim wystąpieniu podczas konwencji, że Polska wciąż będzie pomagać Ukrainie w walce z Rosją, ale - jak dodał - nasz kraj żąda szacunku od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskich władz. Wskazał, że Polska musi znaleźć w Ukrainie „partnera, a nie bezczelność”.
Polska może być liderem regionu
W trakcie wystąpienia wiceprezes PiS, b. minister edukacji prof. Przemysław Czarnek zaznaczył, że należy z Polski uczynić lidera naszej części Europy i świata, Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza.
Musimy z Polski uczynić państwo, które będzie dbało o swoją godność, państwo, które może być partnerem dla wszystkich, może pomagać Ukrainie tak, jak to zrobiliśmy za rządów PiS. Mateusz Morawiecki zrobił to od razu
— mówił.
„Żądamy szacunku od pana Zełenskiego”
Jak zaznaczył, w polskim interesie jest dalsza pomoc Ukrainie, aby „Ruski nie wjechał do Polski”.
Ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego, od władz Ukrainy
— grzmiał. Prof. Czarnek ocenił, że to dzięki Polsce i rządowi PiS „Ukraina jeszcze żyje i niech żyje”.
Niech przetrwa tę napaść brutalną putinowskiej Rosji. (…) W tym interesie będziemy pomagać, ale będziemy pomagać, jeśli we władzach Ukrainy będziemy mieć partnera, a nie bezczelność
— zaznaczył.
Jak mówił prof. Czarnek, bezczelność Ukrainy - w kontrze do otwartego serca Polaków - widzi m.in. w dalszym blokowaniu możliwości ekshumacji na Wołyniu.
I dalej z nami grają. Nie będzie więcej z nami grać!
— podkreślił.
