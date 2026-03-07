„Tusk i lewaczki od Czarzastego urządzają w Polsce piekło kobiet” - powiedział Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Wskazał, że rządzący likwidują porodówek i brak działań przeciw kryzysowi demograficznemu. „Wspaniałe polskie kobiety nie mogą mieć piekła, muszą być zaopiekowane” - mówił.
Podczas wystąpienia w krakowskiej hali „Sokoła” Czarnek odniósł się do kwestii sytuacji demograficznej w Polsce.
Klęska demograficzna jest na naszych oczach, w zeszłym roku urodziło się najmniej ludzi od II wojny świtowej
— podkreślił.
Jest zupełnie oczywiste, że się dzieci się rodzą wówczas, kiedy się promuje rodzinę, kiedy się promuje małżeństwo, kiedy się promuje kobietę, dba się o kobietę (…) kiedy kobiety czują się bezpiecznie, a nie są przedmiotem wykorzystywania i traktowania nie powiem jak, tylko są przedmiotem czci i szacunku, bo do tego zobowiązuje nas kultura chrześcijańska. To my kobietę, matkę Bożą, uczyniliśmy królową Polski. Wiemy jak dbać o kobiety
— oświadczył Czarnek.
Piekło kobiet
Wskazał, że „nie wiedzą tego lewacy, którzy krytykują i negują te rzeczywistość. Polską, chrześcijańską rzeczywistość”.
Dzisiaj to państwo Tuska i lewaczek od Czarzastego urządza w Polsce piekło kobiet
— zauważył.
Piekło kobiet jest dzisiaj. Jak ma się zdecydować na dziecko kobieta, która wie, że będzie musiała rodzić na pogotowiu ratunkowym, w jakimś pokoju narodzin?
— pytał polityk PiS.
Likwidowane porodówki
Czarnek zauważył, że rządzący likwidują porodówki w całym kraju.
My chorujemy na brak dzieci, na zapaść demograficzną, a państwo zamiast promować dzietność, zamiast promować rodzinę, zamiast promować małżeństwo, zamiast promować bezpieczeństwo dla kobiet, robi kobietom piekło w Polsce
— stwierdził.
Jak mówił, „przez pokolenia to polskie kobiety przenosiły z pokolenia na pokolenie kod genetyczny polskości”.
To jest polska kobieta i ją trzeba uszanować. Polska kobieta to istota bardzo mądra. Nie chcę powiedzieć, że kobiety nami rządzą mężczyznami. Nigdy się do tego nie przyznałem. Nigdy. Tego nam nie wolno powiedzieć, ale ja bym to nazwał takim subtelnym, skutecznym, właściwym oddziaływaniem na mężczyznach
— dodał kandydat PiS na premiera.
Wspaniałe polskie kobiety nie mogą mieć piekła, muszą być zaopiekowane, trzeba im stworzyć możliwość rozwoju kariery zawodowej, trzeba im stworzyć opiekę na każdym etapie macierzyństwa, na każdym etapie ciąży, trzeba im stworzyć bezpieczeństwo zawodowe, ale trzeba im stworzyć również bezpieczeństwo wartości
— stwierdził Czarnek, oceniając że zagrożeniem są takie projekty jak umożliwienie rozwodów poza sądami czy projekt o statusie osoby najbliższej, który „jest projektem małżeństw homoseksualnych”.
Adrian Siwek/PAP
