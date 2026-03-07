WIDEO

Prof. Czarnek: "Rodzina Radia Maryja, której jestem dumnym członkiem, będzie miała piękną Polskę już za chwilkę"

Radio Maryja / autor: Fratria, X/Jakub Więcław
Radio Maryja / autor: Fratria, X/Jakub Więcław

Rodzina Radia Maryja, której jestem dumnym członkiem, będzie miała piękną Polskę już za chwilkę, bo na to wszyscy zasługujemy. Wszyscy, którzy kochają Pana Boga, Maryję Królową Polski” - powiedział kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek w rozmowie z TV Trwam.

Podczas konwencji w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Krakowie lider PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki będzie kandydatem ugrupowania na premiera w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Piękna Polska

Po przemówieniu prof. Przemysław Czarnek zabrał głos w rozmowie z TV Trwam.

Rodzina Radia Maryja, której jestem dumnym członkiem, będzie miała piękną Polskę już za chwilkę, bo na to wszyscy zasługujemy. Wszyscy, którzy kochają Pana Boga, Maryję Królową Polski

— powiedział.

Dzięki niej to zwycięstwo również będzie i dzięki wstawiennictwu świętego Andrzeja Boboli. Za jego wstawiennictwem módlmy się, bo trzeba nam wiele siły. Wygramy

— dodał.

Adrian Siwek/TV Trwam/X/PAP

