„Rodzina Radia Maryja, której jestem dumnym członkiem, będzie miała piękną Polskę już za chwilkę, bo na to wszyscy zasługujemy. Wszyscy, którzy kochają Pana Boga, Maryję Królową Polski” - powiedział kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek w rozmowie z TV Trwam.
CZYTAJ TAKŻE: NA ŻYWO. Prezes Jarosław Kaczyński odsłania karty! Prof. Przemysław Czarnek kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera
Podczas konwencji w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Krakowie lider PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki będzie kandydatem ugrupowania na premiera w najbliższych wyborach parlamentarnych.
CZYTAJ TAKŻE: Przemówienie prof. Czarnka! „Mamy święty obowiązek pomnożyć dziedzictwo, harować dla Polski i przekazać to dziedzictwo następcom”
Piękna Polska
Po przemówieniu prof. Przemysław Czarnek zabrał głos w rozmowie z TV Trwam.
Rodzina Radia Maryja, której jestem dumnym członkiem, będzie miała piękną Polskę już za chwilkę, bo na to wszyscy zasługujemy. Wszyscy, którzy kochają Pana Boga, Maryję Królową Polski
— powiedział.
Dzięki niej to zwycięstwo również będzie i dzięki wstawiennictwu świętego Andrzeja Boboli. Za jego wstawiennictwem módlmy się, bo trzeba nam wiele siły. Wygramy
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Jarosław Kaczyński: Musimy wejść na drogę naprawy i mieć nowy rząd. Musimy iść razem, podejmując to wyzwanie! Musimy zwyciężyć!
Adrian Siwek/TV Trwam/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754909-prof-czarnek-rodzina-radia-maryja-bedzie-miala-piekna-polske
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.