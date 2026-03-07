Po zakończeniu konwencji PiS w Krakowie Komitet Polityczny partii jednogłośnie udzielił poparcia wiceprezesowi ugrupowania Przemysławowi Czarnkowi jako kandydatowi na premiera - przekazał poseł PiS Jacek Sasin.
Komitet PiS zdecydował
Właśnie Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości jednogłośnie udzielił poparcia prof. Czarnkowi jako kandydatowi na premiera!
— oświadczył Sasin na platformie X.
Konwencja w Krakowie
Podczas konwencji w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Krakowie lider PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Przemysław Czarnek będzie kandydatem ugrupowania na premiera w najbliższych wyborach parlamentarnych.
Rzecznik PiS Rafał Bochenek jeszcze wczoraj przekazał PAP, że po zakończeniu oficjalnej części konwencji miało rozpocząć się posiedzenie Komitetu Politycznego partii, bowiem zgodnie ze statutem PiS, gremium to musi zatwierdzić wyboru Czarnka na kandydata na premiera.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przemówienie prof. Czarnka! „Mamy święty obowiązek pomnożyć dziedzictwo, harować dla Polski i przekazać to dziedzictwo następcom”
CZYTAJ TAKŻE: NA ŻYWO. Prezes Jarosław Kaczyński odsłania karty! Prof. Przemysław Czarnek kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera
Oprac. SC/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754907-zadnych-sporow-sasin-ujawnia-komitet-pis-poparl-czarnka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.